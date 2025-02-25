Імовірність зіткнення астероїда YR4 з Землею різко падає після нових даних від NASA

Протягом тижня NASA кілька разів змінювало ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею, але останні дані нарешті її зменшили, а не збільшили. При цьому нові відсотки значно нижчі, ніж попередні, що не може не радувати. То які тепер шанси у космічного каменя впасти на нашу планету і хто може постраждати замість нас?

Яка ситуація тепер

Астероїд 2024 YR4 має статус "убивці міст", тобто такого, що може зашкодити в масштабах міста, але не всієї планети. Згідно з останніми даними, тепер він з більшою ймовірністю зіткнеться з Місяцем, ніж із Землею, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення NASA.

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Космічне агентство цілий тиждень уточнювало ймовірність потенційного удару з боку YR4 шириною 55 метрів:

У січні ймовірність зіткнення з YR4 досягла 1%.

Потім вона становила 1 до 83 шансів або 1,3 відсотка.

У вівторок, 18 лютого, ці шанси сягнули піку – 1 до 32 або 3,1%, що стало найвищою імовірністю зіткнення, яку NASA коли-небудь фіксувало для космічного об'єкта такого розміру, як YR4.

Тепер, як і передбачалося,. Також дещо зросла ймовірність зіткнення астероїда з Місяцем – до 1%.

Це означає, що відтоді, як у січні астероїд перебував на рівні 3 за Туринською шкалою небезпеки зіткнення, він тепер переходить на рівень 1, що означає відсутність особливого рівня небезпеки.

Останнє зниження ймовірності зіткнення відбулося після того, як астрономи провели нічні спостереження YR4 з 19 на 20 лютого. Темне небо дозволило астрономам краще спостерігати за астероїдом після тижня обмеженої видимості навколо повного місяця.

Зменшення шансів і зміна рівня загрози не є несподіванкою для астрономів. Навіть коли ймовірність зіткнення з YR4 зростала, це було пов'язано з невизначеністю щодо орбітальної траєкторії астероїда, і дослідники очікували, що вона впаде до нуля, коли з'являться кращі дані. Зіткнення з астероїдом такого розміру, згідно з розрахунками, відбувається приблизно раз на тисячу років.

Команди планетарної оборони NASA продовжать стежити за астероїдом, щоб поліпшити прогнози щодо траєкторії.