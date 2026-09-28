Астронавти місії Artemis 2, що облетіли Місяць, отримали нову роботу від NASA

Астронавти NASA Віктор Гловер та Рід Вайзман, які облетіли Місяць під час історичної місії Artemis 2, переходять на посади емеритів у Космічному центрі імені Джонсона. Вони тренуватимуть нове покоління фахівців та допомагатимуть готувати наступні місячні експедиції.

Нові завдання для ветеранів космічних польотів

Як повідомляє видання SciTechDaily, у вересні цього року астронавти NASA Віктор Гловер та Рід Вайзман офіційно переходять на посади емеритів у Космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні. Це сталося через кілька місяців після завершення їхнього історичного польоту навколо Місяця.

Програма емеритів (відставних науковців, військових, викладачів чи навіть священників) дозволяє досвідченим фахівцям NASA продовжувати співпрацю з агентством після залишення своїх попередніх постійних посад. Учасники цієї ініціативи на волонтерських засадах тренують та консультують діючих співробітників, інженерів і операторів управління польотами. Це забезпечує NASA доступ до унікальних знань і водночас дає астронавтам більшу свободу дій.

Я мав честь знати Ріда та Віктора протягом багатьох років, і вони обидва уособлюють лідерство, характер та відданість, які визначають NASA з найкращого боку,

– прокоментував адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Підготовка до місій Artemis 3 та Artemis 4

У новій ролі Віктор Гловер планує передавати накопичені знання про космічний корабель Orion та його системи іншим екіпажам. Він також продовжуватиме працювати у сферах аерокосмічної галузі.

Оскільки я переходжу до цієї нової ролі, NASA та космічні польоти залишаються важливою частиною мого шляху служіння,

– сказав Віктор Гловер.

Рід Вайзман, який раніше провів 165 днів на борту Міжнародної космічної станції та очолював офіс астронавтів, також зосередиться на підготовці майбутніх експедицій. Досвід обох астронавтів зіграє критичну роль під час місії Artemis 3 у 2027 році. Під час цього польоту на низькій навколоземній орбіті фахівці випробують системи зближення та стикування Orion із комерційними посадковуваними модулями. Накопичені дані допоможуть підготувати місію Artemis 4 у 2028 році, в межах якої планують висадити американських астронавтів на поверхню Місяця.

Історичний політ навколо Місяця

Віктор Гловер та Рід Вайзман увійшли до складу екіпажу з чотирьох осіб під час місії Artemis 2. Вони стали першими людьми за понад 50 років, які вирушили до місячної орбіти на ракеті Space Launch System (SLS) у кораблі Orion. Разом із ними у політ вирушили астронавтка NASA Крістіна Кох та представник Канадського космічного агентства Джеремі Хансен.

Упродовж 10-денної місії екіпаж пролетів далі у відкритий космос, ніж будь-хто з людей раніше в історії. 10 квітня астронавти успішно приводнилися в океані. Керівництво Космічного центру імені Джонсона та керівник офісу астронавтів Скотт Тінгл підкреслили, що внесок Гловера та Вайзмана залишить довготривалий слід у розвитку сучасної пілотованої космонавтики.

Завдяки збереженню досвіду ветеранів NASA розраховує мінімізувати ризики під час складних маневрів у наступних місячних місіях та прискорити повернення людства на місячну поверхню.