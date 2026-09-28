Новые задачи для ветеранов космических полетов

Как сообщает издание SciTechDaily, в сентябре этого года астронавты NASA Виктор Гловер и Рид Вайзман официально переходят на должности эмеритов в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Это произошло через несколько месяцев после завершения их исторического полета вокруг Луны.

Программа эмеритов (отставных ученых, военных, преподавателей или даже священников) позволяет опытным специалистам NASA продолжать сотрудничество с агентством после ухода с прежних постоянных должностей. Участники этой инициативы на волонтерских началах обучают и консультируют действующих сотрудников, инженеров и операторов управления полетами. Это обеспечивает NASA доступ к уникальным знаниям и в то же время дает астронавтам большую свободу действий.

Я имел честь знать Рида и Виктора на протяжении многих лет, и они оба олицетворяют лидерство, характер и преданность, которые показывают NASA с лучшей стороны,

– прокомментировал администратор NASA Джаред Айзекман.

Подготовка к миссиям Artemis 3 и Artemis 4

В новой роли Виктор Гловер планирует передавать накопленные знания о космическом корабле "Орион" и его системах другим экипажам. Он также продолжит работать в аэрокосмической отрасли.

Поскольку я перехожу к этой новой роли, NASA и космические полеты остаются важной частью моего служения,

– сказал Виктор Гловер.

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Рид Вайзман, который ранее провел 165 дней на борту Международной космической станции и возглавлял офис астронавтов, также сосредоточится на подготовке будущих экспедиций. Опыт обоих астронавтов сыграет решающую роль во время миссии Artemis 3 в 2027 году. В ходе этого полета на низкой околоземной орбите специалисты испытают системы сближения и стыковки "Ориона" с коммерческими посадочными модулями. Накопленные данные помогут подготовить миссию "Artemis 4" в 2028 году, в рамках которой планируется высадить американских астронавтов на поверхность Луны.

Исторический полет вокруг Луны

Виктор Гловер и Рид Вайзман вошли в состав экипажа из четырех человек в ходе миссии Artemis 2. Они стали первыми людьми за более чем 50 лет, отправившимися на лунную орбиту на ракете Space Launch System (SLS) в корабле Orion. Вместе с ними в полет отправились астронавтка NASA Кристина Кох и представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен.

В ходе 10-дневной миссии экипаж пролетел в открытый космос дальше, чем кто-либо из людей ранее в истории. 10 апреля астронавты успешно приводнились в океане. Руководство Космического центра имени Джонсона и руководитель офиса астронавтов Скотт Тингл подчеркнули, что вклад Гловера и Вайзмана оставит долгосрочный след в развитии современной пилотируемой космонавтики.

Благодаря сохранению опыта ветеранов NASA рассчитывает минимизировать риски при выполнении сложных маневров в ходе будущих лунных миссий и ускорить возвращение человечества на поверхность Луны.