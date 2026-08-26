Новий вихід у космос: двоє астронавтів повернули до життя антену на МКС

Орбітальна станція знову має надійний зв'язок із Землею завдяки успішній місії двох астронавтів. Представник NASA Аніл Менон та європейська дослідниця Софі Адено провели 6,5 години у безповітряному просторі, щоб замінити критично важливу несправну антену на зовнішній обшивці МКС.

Рятувальна операція на висоті сотень кілометрів

Ця складна технічна операція, яку минулого разу не встигли завершити, цього разу закінчилася повним успіхом. Астронавти не лише встановили нову систему, а й перенесли зламаний прилад у постійне місце зберігання на фермі станції. Попередній етап робіт вони виконали ще 18 серпня, коли демонтували пошкоджену конструкцію, пише Space.

Під час робіт фахівці залучили гігантський робототехнічний маніпулятор Canadarm2. Аніл Менон зафіксував себе на кінці цієї механічної руки, тоді як Софі Адено пересувалася вздовж конструкцій станції за допомогою спеціальних поручнів. Разом вони дістали запасну антену Space-to-Ground із зовнішнього майданчика, перенесли її до ферми Z-1 та під'єднали до систем живлення й передачі даних.

Після цього партнери забрали стару антену, яку тимчасово залишили там минулого разу, і закріпили її на вантажній платформі на правому боці МКС. Попри складність завдань, екіпаж впорався відмінно.

Чому цей ремонт був життєво необхідним

Проблема зі зв'язком виникла ще в листопаді минулого року, коли антена втратила здатність відстежувати супутники ретрансляції даних. Весь цей час МКС використовувала резервну систему. Хоча вона забезпечувала передачу голосу та важливої телеметрії, ремонт дозволив повернути необхідну дубльованість для безпеки екіпажу.

Цей вихід став уже 283-м в історії обслуговування МКС та шостим для станції цього року.