Австралійська поліція створила ШІ для розшифровки зумерського сленгу

Поліція Австралії розробляє інноваційний інструмент на основі штучного інтелекту. Його мета – протидіяти онлайн-загрозам, з якими стикаються діти й підлітки в соціальних мережах, розшифровуючи приховані повідомлення зловмисників.

Як тут допоможуть технології?

Розробка нової системи ведеться у співпраці з Microsoft. Поки що вони мають лише прототип, а не повноцінно працюючу технологію на базі штучного інтелекту. Головне завдання – аналізувати й інтерпретувати сучасний молодіжний сленг поколінь Z і Альфа, а також повідомлення, насичені емодзі. Потрібно це для того, щоб виявляти злочинців, які прикидаються дітьми, вдаючись для цього до певних словесних конструкцій, висловлювань, нових нішевих слів та інших патернів, характерних цим двом поколінням, пише 24 Канал з посиланням на Tech Xplore.

Дивіться також Інженери навчили ШІ прогнозувати автомобільні аварії

Комісарка федеральної поліції Австралії Кріссі Барретт заявила виданню AFP, що соціальні мережі стали розсадником цькування, сексуальної експлуатації та радикалізації молоді. Новий інструмент має на меті значно прискорити роботу правоохоронців, дозволяючи їм раніше виявляти загрози та рятувати дітей від небезпеки.​

Особливу тривогу у влади викликає зростання активності так званих "краймфлюенсерів". Це онлайн-хижаки, які використовують свою обізнаність у соціальних мережах для атак на молодих і вразливих користувачів, переважно дівчат-підлітків. За словами Барретт, ці злочинці мотивовані анархією та бажанням завдати шкоди іншим. Часто вони діють у складі децентралізованих онлайн-мереж, які прославляють насильство й експлуатацію. Їхні ідеології можуть включати нігілізм, садизм, нацизм і сатанізм.​

Ці угруповання застосовують тактику, що нагадує багатокористувацькі онлайн-ігри: вони полюють на своїх жертв, вистежують їх на різних платформах, таких як Roblox, Discord і Telegram, та заманюють у пастку. Процес вчинення злочинів перетворюється на своєрідну "гейміфікацію", де зловмисники отримують вищий статус у своїй групі за демонстрацію більш екстремальних і жорстоких дій. Іноді вони навіть "обмінюються" жертвами між собою, ніби ігровими персонажами, пише Newsreel.

Ця проблема має міжнародний характер.

Завдяки інформації, наданій AFP, за кордоном уже відбувалися арешти за звинуваченнями у вбивствах, підбурюванні до самогубства, сексуальному насильстві та кіберзлочинах, які були пов'язані з подібними діями.

У самій Австралії було затримано кількох осіб віком від 17 до 20 років. Для боротьби з цим явищем поліція створює спеціальну оперативну групу під назвою Taskforce Pompilid.​

Розробка ШІ-інструменту є частиною ширшої стратегії Австралії щодо посилення безпеки в інтернеті. З 10 грудня в країні набуде чинності закон, який зобов'яже соціальні мережі, зокрема Facebook, Instagram і TikTok, видаляти акаунти користувачів, яким ще не виповнилося 16 років. Платформи повинні будуть не лише перевіряти вік користувачів, а й вжити "розумних заходів" для запобігання реєстрації неповнолітніх. Це одна з найсуворіших подібних ініціатив у світі, і міжнародні регулятори уважно стежать за тим, наскільки ефективною вона виявиться.​