Beats випустила навушники, які можна зібрати під себе – що вміють Beats 360

Beats представила нові повнорозмірні навушники Beats 360, зробивши ставку не лише на звук, а й на можливість змінювати їхній зовнішній вигляд. Автор тесту кілька тижнів використовував модель у поїздках, спортзалі та під час перельотів.

Головна особливість Beats 360 – конструкція, яку користувач може змінювати без спеціальних інструментів. Компанія дозволяє окремо замінювати амбушури та верхню подушку наголів'я, комбінуючи різні кольори. Про це пише Mobilesyrup.

Що особливого у Beats 360?

Автор огляду Dean Daley протягом кількох тижнів використовував навушники під час поїздок і перельотів та відзначив, що система заміни виявилася значно простішою, ніж він очікував.

Амбушури знімаються поворотом, а встановлення нових виконується аналогічним рухом. Верхня подушка кріпиться до наголів'я через невеликі отвори на його нижній частині. За словами журналіста, заміна настільки проста, що під час носіння навушників на шиї інший техноблогер зміг просто зняти один з амбушурів.

Beats пропонує кілька базових кольорів – Black, Cloud, Sky та Pink. До них додаються Spark, що має яскравий неоново-жовтий відтінок, і Navy. Окремо доступні шкіряні варіанти амбушурів у чорному та Cloud.

Таким чином, користувач не обмежений одним кольоровим комплектом. Наприклад, сам автор тесту назвав улюбленою комбінацією чорні навушники з деталями Spark.

Чи підходять Beats 360 для тренувань?

Beats 360 отримали захист IPX4, а комплектні амбушури Performance Knit розраховані на використання під час фізичної активності. Конструкція має витримувати контакт із потом, що особливо актуально для тренувань.

Журналіст окремо перевірив це на практиці й зазначив, що амбушури добре впоралися з потом. Якщо ж під час інтенсивних тренувань користувач хоче замінити їх, це можна зробити досить швидко. Те саме стосується подушки наголів'я.

Це робить змінні елементи не лише способом персоналізувати зовнішність навушників, а й потенційно практичним рішенням для щоденного використання.

Перші враження від комфорту у журналіста були неоднозначними. На початку верхня частина наголів'я здавалася дещо затісною. Однак приблизно через 20 хвилин цей дискомфорт зникав. У Performance Knit використовується м'який наповнювач із піни з ефектом пам'яті. Ймовірно, саме він допомагає навушникам ставати комфортнішими після певного часу використання.

Автор зазначає, що особисто йому AirPods Max здавалися зручнішими, хоча ці навушники часто критикують саме за комфорт. Водночас Beats 360 він не вважає незручними. Під час семигодинного перельоту журналіст не знімав їх протягом усього польоту і навіть заснув у навушниках.

Це важливий результат для повнорозмірної моделі, яку планують використовувати не лише короткими сесіями, а й під час тривалих подорожей.

Як Beats 360 звучать?

Beats заявила про покращення системи активного шумозаглушення порівняно з попередніми Beats Studio. У реальному використанні ANC зміг прибрати більшість навколишніх звуків без необхідності постійно підвищувати гучність.

Під час польоту та поїздок у метро шум транспорту практично зникав. Водночас високочастотний плач дитини крізь шумозаглушення пробивався. Журналіст зазначив, що спочатку навіть не одразу зрозумів, що звук походить не від серіалу, який він дивився, а від дитини в літаку.

Загалом Beats 360 забезпечують насичене звучання та підтримують просторове аудіо. Навушники оснащені Adaptive EQ, який адаптує акустичні частоти залежно від посадки на голові.

Також модель підтримує Personalized Spatial Audio з відстеженням положення голови та Dolby Atmos. Для відстеження рухів використовуються вбудовані акселерометр і гіроскоп.

Beats 360 проти AirPods Max 2

Під час тестування журналіст порівнював Beats 360 з AirPods Max 2, використовуючи однаковий набір композицій. Серед них були "Middle Child" Джей Коула, "Another One Bites the Dust" гурту Queen, "HUMBLE." Кендріка Ламара та "We Are Young".

Обидві моделі продемонстрували якісний і деталізований звук із відчуттям занурення. При цьому Beats 360 суб'єктивно здалися автору навіть гучнішими за AirPods Max 2. Водночас він наголошує, що сама по собі більша гучність не означає кращого звучання.

Наприклад, у "Middle Child" бас на Beats 360 був дещо сильнішим і навіть здавався надмірним. Щоправда, для порівняння журналіст встановив максимальну гучність, тому в звичайному режимі різниця може бути менш помітною.

Інші композиції звучали дуже схоже на обох моделях. Вокал залишався чітким, а гармонії можна було добре розрізнити. Зокрема, у "We Are Young" журналіст почув тиху гармонію із невеликою затримкою, яка створює ефект відлуння.

Водночас інструментальна частина "We Are Young" здалася йому сильнішою на AirPods Max 2. На Beats 360 можна було почути більшість деталей, але загальне звучання композиції було дещо менш масштабним. При цьому різницю між двома моделями було непросто помітити без дуже високої гучності.

Які недоліки виявив тест?

Попри загалом позитивні враження, у Beats 360 є кілька особливостей, які варто враховувати.

Одна з них – відсутність автоматичної паузи. Коли користувач знімає навушники, відтворення медіа не зупиняється автоматично. Для моделі такого класу це може бути незвично, особливо для власників пристроїв Apple, які звикли до подібної функції в AirPods.

Водночас Beats 360 сумісні як з Android, так і з iOS. На Android необхідно встановити застосунок Beats, тоді як на iPhone навушники працюють без нього, а керування доступне безпосередньо через системні налаштування, подібно до AirPods.

Ще один нюанс стосується кольорів. Незважаючи на велику кількість варіантів, серед доступних комбінацій немає червоного. Для бренду Beats це може здатися дивним рішенням, особливо з огляду на традиційне використання червоного у його дизайні. Базова ціна Beats 360 становить 479,95 долара. Окремий набір змінних амбушурів коштує 74,95 долара.

Водночас до 31 жовтня діє спеціальна пропозиція, за якою набори змінних елементів можна придбати за 14,99 долара. Сам автор тесту вважає таку стартову ціну привабливою саме через можливість регулярно змінювати зовнішній вигляд навушників. У підсумку Beats 360 поєднують повнорозмірну конструкцію, активне шумозаглушення, просторове аудіо та систему змінних елементів. Судячи з тесту, найбільш незвичною рисою моделі залишається не стільки звук, скільки можливість самостійно комбінувати амбушури та наголів'я, підлаштовуючи навушники під власний стиль.