Главная особенность Beats 360 – конструкция, которую пользователь может изменять без специальных инструментов. Компания позволяет по отдельности заменять амбушюры и верхнюю подушку оголовья, комбинируя разные цвета. Об этом пишет Mobilesyrup.

Что особенного в Beats 360?

Автор обзора Дин Дейли в течение нескольких недель пользовался наушниками во время поездок и перелетов и отметил, что система замены оказалась значительно проще, чем он ожидал.

Амбушюры снимаются поворотом, а установка новых выполняется аналогичным движением. Верхняя подушка крепится к оголовью через небольшие отверстия в его нижней части. По словам журналиста, замена настолько проста, что во время ношения наушников на шее другой техноблогер смог просто снять один из амбушюров.

Beats предлагает несколько базовых цветов – Black, Cloud, Sky и Pink. К ним добавляются Spark, имеющий яркий неоново-желтый оттенок, и Navy. Отдельно доступны кожаные варианты амбушюр в черном и Cloud.

Таким образом, пользователь не ограничен одним цветовым комплектом. Например, сам автор теста назвал своей любимой комбинацией черные наушники с деталями цвета Spark.

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Подходят ли Beats 360 для тренировок?

Beats 360 получили защиту IPX4, а комплектные амбушюры Performance Knit рассчитаны на использование во время физической активности. Конструкция должна выдерживать контакт с потом, что особенно актуально для тренировок.

Журналист отдельно проверил это на практике и отметил, что амбушюры хорошо справились с потом. Если же во время интенсивных тренировок пользователь захочет их заменить, это можно сделать довольно быстро. То же самое касается подушки оголовья.

Это делает сменные элементы не только способом персонализировать внешний вид наушников, но и потенциально практичным решением для повседневного использования.

Первые впечатления журналиста от комфорта были неоднозначными. Вначале верхняя часть оголовья казалась несколько тесной. Однако примерно через 20 минут этот дискомфорт исчезал. В Performance Knit используется мягкий наполнитель из пены с эффектом памяти. Вероятно, именно он помогает наушникам становиться более комфортными после некоторого времени использования.

Автор отмечает, что лично ему AirPods Max казались более удобными, хотя эти наушники часто критикуют именно за комфорт. В то же время Beats 360 он не считает неудобными. Во время семичасового перелета журналист не снимал их на протяжении всего полета и даже заснул в наушниках.

Это важный результат для полноразмерной модели, которую планируют использовать не только для коротких сессий, но и во время длительных путешествий.

Как звучат Beats 360?

Beats заявила об улучшении системы активного шумоподавления по сравнению с предыдущими Beats Studio. В реальных условиях ANC смогла устранить большинство окружающих звуков без необходимости постоянно повышать громкость.

Во время полета и поездок в метро шум транспорта практически исчезал. В то же время высокочастотный плач ребенка пробивался сквозь шумоподавление. Журналист отметил, что сначала даже не сразу понял, что звук исходит не от сериала, который он смотрел, а от ребенка в самолете.

В целом Beats 360 обеспечивают насыщенное звучание и поддерживают пространственный звук. Наушники оснащены Adaptive EQ, который адаптирует акустические частоты в зависимости от того, как они сидят на голове.

Также модель поддерживает Personalized Spatial Audio с отслеживанием положения головы и Dolby Atmos. Для отслеживания движений используются встроенные акселерометр и гироскоп.

Beats 360 и AirPods Max 2

Во время тестирования журналист сравнивал Beats 360 с AirPods Max 2, используя одинаковый набор композиций. Среди них были "Middle Child" Джей Коула, "Another One Bites the Dust" группы Queen, "HUMBLE." Кендрика Ламара и "We Are Young".

Обе модели продемонстрировали качественный и детализированный звук с ощущением погружения. При этом Beats 360 субъективно показались автору даже громче, чем AirPods Max 2. В то же время он отмечает, что сама по себе большая громкость не означает лучшего звучания.

Например, в"Middle Child" бас на Beats 360 был несколько сильнее и даже казался чрезмерным. Правда, для сравнения журналист установил максимальную громкость, поэтому в обычном режиме разница может быть менее заметной.

Другие композиции звучали очень похоже на обеих моделях. Вокал оставался четким, а гармонии можно было хорошо различить. В частности, в "We Are Young" журналист услышал тихую гармонию с небольшой задержкой, создающую эффект эха.

В то же время инструментальная часть "We Are Young" показалась ему более выразительной на AirPods Max 2. На Beats 360 можно было услышать большинство деталей, но общее звучание композиции было несколько менее масштабным. При этом разницу между двумя моделями было непросто заметить без очень высокой громкости.

Какие недостатки выявил тест?

Несмотря на в целом положительные впечатления, у Beats 360 есть несколько особенностей, которые стоит учитывать.

Одна из них – отсутствие автоматической паузы. Когда пользователь снимает наушники, воспроизведение медиа не останавливается автоматически. Для модели такого класса это может быть непривычно, особенно для владельцев устройств Apple, привыкших к подобной функции в AirPods.

В то же время Beats 360 совместимы как с Android, так и с iOS. На Android необходимо установить приложение Beats, тогда как на iPhone наушники работают без него, а управление доступно напрямую через системные настройки, как и в AirPods.

Еще один нюанс касается цветов. Несмотря на большое количество вариантов, среди доступных комбинаций нет красного. Для бренда Beats это может показаться странным решением, особенно учитывая традиционное использование красного в его дизайне. Базовая цена Beats 360 составляет 479,95 доллара. Отдельный набор сменных амбушюр стоит 74,95 доллара.

В то же время до 31 октября действует специальное предложение, по которому наборы сменных элементов можно приобрести за 14,99 доллара. Сам автор теста считает такую стартовую цену привлекательной именно благодаря возможности регулярно менять внешний вид наушников. В итоге Beats 360 сочетают в себе полноразмерную конструкцию, активное шумоподавление, пространственный звук и систему сменных элементов. Судя по тесту, самой необычной особенностью модели остается не столько звук, сколько возможность самостоятельно комбинировать амбушюры и оголовье, подстраивая наушники под свой стиль.