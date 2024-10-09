Google проведе безплатний курс про кібербезпеку для українського бізнесу

Кількість кібератак зростає з кожним роком, оскільки методи хакерів стають усе більш витонченими й хитрими. Ситуацію погіршило стрімке поширення штучного інтелекту, який допомагає злочинцям підробляти особу, писати нові програми й шукати вразливості в коді. Головною ціллю кібернападів є бізнес, оскільки він може заплатити більший викуп, ніж окрема людина.

Саме для того, щоб максимально послабити всі ці загрози, Google збирається провести курс для українських підприємців під назвою "Основи кібербезпеки для бізнесу". Він безплатний, а доповідачі говоритимуть українською мовою або матимуть синхронний переклад, йдеться на сайті курсу.

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Деталі

Інформація, викладена в курсі, буде корисною для власників, керівників і звичайних співробітників малого та середнього бізнесу. Уроки дадуть практичні навички для захисту в сучасних умовах інформаційної війни та частих хакерських атак.

Загалом планується 5 тренінгів та один окремий семінар про штучний інтелект. Вони пройдуть онлайн, але також будуть і в записі для подальшого перегляду.

про штучний інтелект. Вони пройдуть онлайн, але також будуть і в записі для подальшого перегляду. Курс підходить навіть для тих, хто взагалі не розуміється на питаннях кібербезпеки.

Кожен з тренінгів включатиме практичну вправу.

Учасники отримають сертифікати після завершення програми. Для цього учасникам потрібно буде пройти сертифікаційний тест до 5 листопада включно. Тест охоплює теми з усіх модулів програми й пропонує один або кілька варіантів відповідей на кожне запитання.

Учасники програми "Основи кібербезпеки для бізнесу" дізнаються, як розпізнати кібератаки, захистити свій бізнес від кіберзагроз, навчити співробітників дотримуватись кібергігієни, використати штучний інтелект для протидії кібератакам, розробити стратегію й тактику підвищення безпеки бізнесу.

Практичний семінар спрямований на те, щоб навчити підприємців ефективно використовувати ШІ для захисту своїх бізнесів у кіберпросторі.

Перший тренінг пройде вже 15 жовтня. Зареєструватись можна за цим посиланням.

Спікерами будуть:

Директор із корпоративних рішень і партнер ISSP Артем Михайлов.

Роман Сологуб, співзасновник та CEO ISSP.

Ростислав Кондрик, COO в Cyber Unit Technologies.

ISSP (Information Systems Security Partners) – міжнародна спеціалізована компанія з кібербезпеки, заснована в Україні. З 2008 року вона надає повний спектр послуг із захисту інформації та інформаційних систем. Компанія проводить оцінку вразливостей і компрометації, аудит та технічну перевірку комп'ютерних систем, консультування і побудову архітектури кібербезпеки, інтеграцію та підтримку передових технологій, захист інформації, моніторинг та реагування на інциденти, розслідування кібератак, реверс-інжиніринг шкідливого програмного забезпечення, розвідку та виявлення загроз, а також навчання у сфері кібербезпеки. ISSP допомагає підприємствам, організаціям, державним органам, медичним та науковим установам захищати інформаційні мережі, системи й дані від постійних кіберзагроз і боротися з ризиками та наслідками кібератак.