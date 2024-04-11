За останні два роки Viber заблокував понад 160 тисяч акаунтів телефонних шахраїв і спамерів. Завдяки постійному вдосконаленню внутрішніх інструментів месенджера для захисту від зловмисників, їхня кількість спадає. Втім пильне ставлення користувачів до вхідних викликів та повідомлень залишається необхідною навичкою для кожного користувача мережі. Компанія зібрала топ порад з кібербезпеки, що стануть корисною шпаргалкою для захисту від шахраїв.

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Як бути в безпеці в інтернеті

Прискіпливо ставтесь до телефонних дзвінків від невідомих контактів. За можливості, обмежте розмови з незнайомим абонентами до мінімуму. Оцінити ймовірність спаму може допомогти, зокрема, нова функція від Rakuten Viber — "Ідентифікація абонентів". Завдяки їй, дзвінки з невідомих номерів маркуватимуться як "потенційно спамні" або "безпечні". Детальніше про те, як її увімкнути, як розпізнається спам і як повідомити про шахрайство — за посиланням.

За можливості, обмежте розмови з незнайомим абонентами до мінімуму. Оцінити ймовірність спаму може допомогти, зокрема, нова функція від Rakuten Viber — "Ідентифікація абонентів". Завдяки їй, дзвінки з невідомих номерів маркуватимуться як "потенційно спамні" або "безпечні". Детальніше про те, як її увімкнути, як розпізнається спам і як повідомити про шахрайство — за посиланням. Не діліться особистою інформацією, особливо з незнайомцями . Варто критично ставитись до заповнення будь-яких форм на сайтах, не ділитися приватними даними у групових чатах чи телефоном, і, за наявності, завжди читати "Угоду на обробку персональних даних", яка зазвичай прикладається до реєстрації на різних платформах.

. Варто критично ставитись до заповнення будь-яких форм на сайтах, не ділитися приватними даними у групових чатах чи телефоном, і, за наявності, завжди читати "Угоду на обробку персональних даних", яка зазвичай прикладається до реєстрації на різних платформах. Також варто ввімкнути двофакторну автентифікацію для всіх облікових записів , де доступний такий захист: електронна пошта, акаунти в соціальних мережах та програмах, онлайн-банкінг (наприклад, Privat24).

, де доступний такий захист: електронна пошта, акаунти в соціальних мережах та програмах, онлайн-банкінг (наприклад, Privat24). Не використовуйте один і той самий пароль для всіх облікових записів . Крім того, пароль має бути безпечним: не слід використовувати дату народження з іменем і подібні варіації. Створіть пароль, комбінуючи різні символи: великі та маленькі літери, цифри, нижнє підкреслення або навіть пробіли.

. Крім того, пароль має бути безпечним: не слід використовувати дату народження з іменем і подібні варіації. Створіть пароль, комбінуючи різні символи: великі та маленькі літери, цифри, нижнє підкреслення або навіть пробіли. Прискіпливо ставитись до мережі WiFi, якою користуєтесь для виходу в мережу . Кожен хоч раз підключався до публічного WiFi без пароля — у транспорті, в закладах та інших публічних місцях. Вільний доступ повсякчас сприймається як перевага, проте варто памʼятати про ризики: перехоплення особистих даних через незахищену мережу, перенаправлення на фішингові сайти, шкідливі програми та віруси в громадському WiFi. Щоб максимально убезпечити себе, користуйтесь VPN та намагайтесь не використовувати громадський WiFi для передачі чутливої інформації.

. Кожен хоч раз підключався до публічного WiFi без пароля — у транспорті, в закладах та інших публічних місцях. Вільний доступ повсякчас сприймається як перевага, проте варто памʼятати про ризики: перехоплення особистих даних через незахищену мережу, перенаправлення на фішингові сайти, шкідливі програми та віруси в громадському WiFi. Щоб максимально убезпечити себе, користуйтесь VPN та намагайтесь не використовувати громадський WiFi для передачі чутливої інформації. Завантажуйте програми лише з офіційних сайтів та маркетплейсів . Приваблива реклама на кшталт "найкращий безплатний сканер документів" може приховувати за собою вірусну програму. Безпечними джерелами є офіційні магазини застосунків (Play Market або AppStore) та сайти розробників (наприклад, Microsoft Store). Також при реєстрації в будь-якому застосунку звертайте увагу, до яких даних запитується доступ.

. Приваблива реклама на кшталт "найкращий безплатний сканер документів" може приховувати за собою вірусну програму. Безпечними джерелами є офіційні магазини застосунків (Play Market або AppStore) та сайти розробників (наприклад, Microsoft Store). Також при реєстрації в будь-якому застосунку звертайте увагу, до яких даних запитується доступ. Так само, завантажуйте будь-які файли лише від перевірених адресатів або з сайтів, які є захищеними.

Функції Viber, які додатково убезпечать ваші листування

Перш за все, всі приватні чати та дзвінки у Viber захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням. Це означає, що жодні треті сторони, включно з командою месенджера, не мають доступу до інформації, якою ви обмінюєтесь зі співрозмовником. Для додаткового захисту, зокрема, в ситуаціях, коли смартфон фізично опинився в руках зловмисника, можна скористатися наступними функціями:

Використовуйте приховані чати . Приховані чати не відображаються в загальному переліку та доступні лише через PIN-код. Це убезпечить від доступу до листування зловмисників у разі, наприклад, крадіжки смартфона. Щоб приховати чат: натисніть Чати – натисніть та утримуйте (на Android) або перегорніть ліворуч (на iOS) на чаті, який хочете приховати (зверніть увагу, що чати спільнот приховати неможливо) – натисніть Сховати чат – введіть PIN-код (також можете ввімкнути Face ID/Touch ID на iOS).

. Приховані чати не відображаються в загальному переліку та доступні лише через PIN-код. Це убезпечить від доступу до листування зловмисників у разі, наприклад, крадіжки смартфона. Щоб приховати чат: натисніть Чати – натисніть та утримуйте (на Android) або перегорніть ліворуч (на iOS) на чаті, який хочете приховати (зверніть увагу, що чати спільнот приховати неможливо) – натисніть Сховати чат – введіть PIN-код (також можете ввімкнути Face ID/Touch ID на iOS). Відправляйте зникомі повідомлення. Повідомлення, що зникають автоматично, видалятимуться в завчасно визначений час. Щоб увімкнути зникомі повідомлення за замовчуванням в приватному чаті: натисніть Додатково – Параметри – Конфіденційність – Зникомі повідомлення за замовчуванням – Виберіть, як довго повідомлення залишатимуться видимими – Введіть повідомлення і надішліть його.

Зникомі повідомлення неможливо скопіювати чи переслати. Зникомі повідомлення неможливо скопіювати чи переслати. Їх також неможливо непомітно заскрінити (на Android це недоступно взагалі, на iOS відправник і одержувач отримають сповіщення про знімок екрана). Відлік часу до видалення починається з моменту відкриття повідомлення. Фото й відео не зберігатимуться в галерею Viber, але можуть зберігатися в галерею телефона.