Скільки акаунтів заблокувала компанія

У 2022 році компанія заблокувала в Україні 130 тисяч акаунтів телефонних шахраїв та спамерів. Згодом завдяки вдосконаленню внутрішніх інструментів для поведінкової оцінки та ШІ у 2023 році кількість повідомлень про шахрайство у Rakuten Viber в Україні знизилася в декілька разів: на блокування було відправлено 37 тисяч акаунтів.

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Динаміка повідомлень про шахрайські та спам-дзвінки у Rakuten Viber у 2022-2023 роках:

Загальна кількість користувачів, які повідомляли про телефонний спам або шахрайство у 2023 році, склала близько 60 тисяч. Це майже вп’ятеро менше, ніж попереднього 2022 року.

У 2023 році близько 450 000 українців отримали дзвінки від спамерів або шахраїв. Це в 3,6 раза менше, ніж минулого, 2022 року.

Месенджер Viber вбудував спеціальні технології для відслідковування й зниження рівня телефонного шахрайства та спаму, а також працює над додатковим захистом користувачів. Система антиспаму блокує облікові записи, які розпізнає як шахрайські на основі низки різноманітних факторів, зокрема поведінкових.

Однією з ключових додаткових функцій для захисту, яка вплинула на зниження кількості скарг на спам у 2023 році, є "Ідентифікація абонентів". Минулої осені вона зʼявилася у Viber в Україні для користувачів Android. "Ідентифікація абонентів" допомагає користувачам виявляти вхідні дзвінки від невідомих абонентів і прямо попереджає про ймовірний спам та шахрайство. Користувачі також можуть позначати вхідні виклики як спам після завершення дзвінку, допомагаючи Viber підвищити рівень захисту в майбутньому.

Ви також можете скористатися й іншими функціями приватності та безпеки у Viber:

Керуйте запитами на повідомлення від незнайомих номерів у окремій папці (меню Параметри – Конфіденційність);

Там же увімкніть автоматичну перевірку на спам;

За потреби налаштуйте додавання в групи та обмежте додавання лише контактами з телефонної книги;

Увімкніть функцію ідентифікації абонентів на Android (меню Параметри – Дзвінки і повідомлення).

Також усі чати та особисті дзвінки у Rakuten Viber зашифровані наскрізним шифруванням. Це означає, що доступ до них мають виключно співрозмовники.