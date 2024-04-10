Сколько аккаунтов заблокировала компания

В 2022 году компания заблокировала в Украине 130 тысяч аккаунтов телефонных мошенников и спамеров. Впоследствии благодаря совершенствованию внутренних инструментов для поведенческой оценки и ИИ в 2023 году количество сообщений о мошенничестве в Rakuten Viber в Украине снизилось в несколько раз: на блокировку было отправлено 37 тысяч аккаунтов.

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Динамика сообщений о мошеннических и спам-звонках в Rakuten Viber в 2022-2023 годах:

Общее количество пользователей, которые сообщали о телефонном спаме или мошенничестве в 2023 году, составило около 60 тысяч. Это почти в пять раз меньше, чем в предыдущем 2022 году.

В 2023 году около 450 000 украинцев получили звонки от спамеров или мошенников. Это в 3,6 раза меньше, чем в прошлом, 2022 году.

Мессенджер Viber встроил специальные технологии для отслеживания и снижения уровня телефонного мошенничества и спама, а также работает над дополнительной защитой пользователей. Система антиспама блокирует учетные записи, которые распознает как мошеннические на основе ряда различных факторов, в частности поведенческих.

Одной из ключевых дополнительных функций для защиты, которая повлияла на снижение количества жалоб на спам в 2023 году, является "Идентификация абонентов". Прошлой осенью она появилась в Viber в Украине для пользователей Android. "Идентификация абонентов" помогает пользователям выявлять входящие звонки от неизвестных абонентов и прямо предупреждает о возможном спаме и мошенничестве. Пользователи также могут обозначать входящие вызовы как спам после завершения звонка, помогая Viber повысить уровень защиты в будущем.

Вы также можете воспользоваться и другими функциями приватности и безопасности в Viber:

Управляйте запросами на сообщения от незнакомых номеров в отдельной папке (меню Параметры – Конфиденциальность);

Там же включите автоматическую проверку на спам;

При необходимости настройте добавление в группы и ограничьте добавление только контактами из телефонной книги;

Включите функцию идентификации абонентов на Android (меню Параметры – Звонки и сообщения).

Также все чаты и личные звонки в Rakuten Viber зашифрованы сквозным шифрованием. Это означает, что доступ к ним имеют исключительно собеседники.