За последние два года Viber заблокировал более 160 тысяч аккаунтов телефонных мошенников и спамеров. Благодаря постоянному совершенствованию внутренних инструментов мессенджера для защиты от злоумышленников, их количество падает. Впрочем, бдительное отношение пользователей к входящим вызовам и сообщениям остается необходимым навыком для каждого пользователя сети. Компания собрала топ советов по кибербезопасности, которые станут полезной шпаргалкой для защиты от мошенников.

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Как быть в безопасности в интернете

Внимательно относитесь к телефонным звонкам от неизвестных контактов. По возможности, ограничьте разговоры с незнакомым абонентами до минимума. Оценить вероятность спама может помочь, в частности, новая функция от Rakuten Viber - "Идентификация абонентов". Благодаря ей, звонки с неизвестных номеров будут маркироваться как "потенциально спамные" или "безопасные". Подробнее о том, как ее включить, как распознается спам и как сообщить о мошенничестве — по ссылке.

По возможности, ограничьте разговоры с незнакомым абонентами до минимума. Оценить вероятность спама может помочь, в частности, новая функция от Rakuten Viber - "Идентификация абонентов". Благодаря ей, звонки с неизвестных номеров будут маркироваться как "потенциально спамные" или "безопасные". Подробнее о том, как ее включить, как распознается спам и как сообщить о мошенничестве — по ссылке. Не делитесь личной информацией, особенно с незнакомцами . Стоит критически относиться к заполнению любых форм на сайтах, не делиться частными данными в групповых чатах или по телефону, и, при наличии, всегда читать "Соглашение на обработку персональных данных", которое обычно прикладывается к регистрации на различных платформах.

. Стоит критически относиться к заполнению любых форм на сайтах, не делиться частными данными в групповых чатах или по телефону, и, при наличии, всегда читать "Соглашение на обработку персональных данных", которое обычно прикладывается к регистрации на различных платформах. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию для всех учетных записей , где доступна такая защита: электронная почта, аккаунты в социальных сетях и программах, онлайн-банкинг (например, Privat24).

, где доступна такая защита: электронная почта, аккаунты в социальных сетях и программах, онлайн-банкинг (например, Privat24). Не используйте один и тот же пароль для всех учетных записей . Кроме того, пароль должен быть безопасным: не следует использовать дату рождения с именем и подобные вариации. Создайте пароль, комбинируя различные символы: большие и маленькие буквы, цифры, нижнее подчеркивание или даже пробелы.

. Кроме того, пароль должен быть безопасным: не следует использовать дату рождения с именем и подобные вариации. Создайте пароль, комбинируя различные символы: большие и маленькие буквы, цифры, нижнее подчеркивание или даже пробелы. Внимательно относиться к сети WiFi, которой пользуетесь для выхода в сеть . Каждый хоть раз подключался к публичному WiFi без пароля - в транспорте, в заведениях и других публичных местах. Свободный доступ всегда воспринимается как преимущество, однако стоит помнить о рисках: перехват личных данных через незащищенную сеть, перенаправление на фишинговые сайты, вредоносные программы и вирусы в общественном WiFi. Чтобы максимально обезопасить себя, пользуйтесь VPN и старайтесь не использовать общественный WiFi для передачи чувствительной информации.

. Каждый хоть раз подключался к публичному WiFi без пароля - в транспорте, в заведениях и других публичных местах. Свободный доступ всегда воспринимается как преимущество, однако стоит помнить о рисках: перехват личных данных через незащищенную сеть, перенаправление на фишинговые сайты, вредоносные программы и вирусы в общественном WiFi. Чтобы максимально обезопасить себя, пользуйтесь VPN и старайтесь не использовать общественный WiFi для передачи чувствительной информации. Загружайте программы только с официальных сайтов и маркетплейсов . Привлекательная реклама вроде "лучший бесплатный сканер документов" может скрывать за собой вирусную программу. Безопасными источниками являются официальные магазины приложений (Play Market или AppStore) и сайты разработчиков (например, Microsoft Store). Также при регистрации в любом приложении обращайте внимание, к каким данным запрашивается доступ.

. Привлекательная реклама вроде "лучший бесплатный сканер документов" может скрывать за собой вирусную программу. Безопасными источниками являются официальные магазины приложений (Play Market или AppStore) и сайты разработчиков (например, Microsoft Store). Также при регистрации в любом приложении обращайте внимание, к каким данным запрашивается доступ. Так же, загружайте любые файлы только от проверенных адресатов или с сайтов, которые являются защищенными.

Функции Viber, которые дополнительно обезопасят ваши переписки

Прежде всего, все частные чаты и звонки в Viber защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Это означает, что никакие третьи стороны, включая команду мессенджера, не имеют доступа к информации, которой вы обмениваетесь с собеседником. Для дополнительной защиты, в частности, в ситуациях, когда смартфон физически оказался в руках злоумышленника, можно воспользоваться следующими функциями:

Используйте скрытые чаты . Скрытые чаты не отображаются в общем списке и доступны только через PIN-код. Это обезопасит от доступа к переписке злоумышленников в случае, например, кражи смартфона. Чтобы скрыть чат: нажмите Чаты – нажмите и удерживайте (на Android) или пролистайте влево (на iOS) на чате, который хотите скрыть (обратите внимание, что чаты сообществ скрыть невозможно) – нажмите Скрыть чат – введите PIN-код (также можете включить Face ID/Touch ID на iOS).

. Скрытые чаты не отображаются в общем списке и доступны только через PIN-код. Это обезопасит от доступа к переписке злоумышленников в случае, например, кражи смартфона. Чтобы скрыть чат: нажмите Чаты – нажмите и удерживайте (на Android) или пролистайте влево (на iOS) на чате, который хотите скрыть (обратите внимание, что чаты сообществ скрыть невозможно) – нажмите Скрыть чат – введите PIN-код (также можете включить Face ID/Touch ID на iOS). Отправляйте сникоми сообщения. Сообщения, исчезающие автоматически, будут удаляться в заранее определенное время. Чтобы включить скрытые сообщения по умолчанию в приватном чате: нажмите Дополнительно – Параметры – Конфиденциальность – Скрытые сообщения по умолчанию – Выберите, как долго сообщения будут оставаться видимыми – Введите сообщение и отправьте его.

Сникомые сообщения невозможно скопировать или переслать. Сникомые сообщения невозможно скопировать или переслать. Их также невозможно незаметно заскринить (на Android это недоступно вообще, на iOS отправитель и получатель получат уведомление о снимке экрана). Отсчет времени до удаления начинается с момента открытия сообщения. Фото и видео не будут сохраняться в галерею Viber, но могут сохраняться в галерею телефона.