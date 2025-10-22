RoboCop мав бути не таким: в США представили робота поліцейського у вигляді автомобіля

В окрузі Маямі-Дейд, штат Флорида, представили перший у США автономний поліцейський автомобіль. Він оснащений штучним інтелектом, дроном та іншими технологіями для допомоги офіцерам. Машина патрулюватиме вулиці та реагуватиме на надзвичайні ситуації, але поки що під наглядом людини.

Офіс шерифа округу Маямі-Дейд став першим правоохоронним відомством у США, що взяло на озброєння автономний патрульний автомобіль, повідомляє The Mirror. Машину під назвою Police Unmanned Ground Vehicle (PUG) розробила некомерційна компанія Policing Lab. Презентація відбулася в Super Cars Room Miami та супроводжувалась піротехнічним шоу, інформує 24 Канал.

Як працюватиме поліцейський автомобіль майбутнього?

Автомобіль, що нагадує Ford Explorer, здатний самостійно зупиняти інші транспортні засоби та виписувати штрафи. Його обладнання включає дрон, що запускається з даху, тепловізор, камери з оглядом на 360 градусів, сканери номерних знаків, аудіосенсори та вікна з сенсорними екранами, на яких можна відображати важливі повідомлення для громадян.

Шериф Маямі-Дейд Розі Кордеро-Штуц наголосила, що PUG не замінить заступників, а стане для них високотехнологічним партнером.

Автомобіль призначений для патрулювання "гарячих точок", охорони заходів, надання підтримки в надзвичайних ситуаціях та роботи в районах з обмеженими ресурсами. За словами шерифа, машину можна буде відправити, наприклад, в евакуйовану через ураган зону для інформування населення або ж у криміногенний район, де сама присутність поліції є стримуючим фактором.

Функції патрулювання на основі штучного інтелекту автоматизують оцінку ситуації, звітність та патрулювання житлових і ділових районів.

Однак автомобіль має обмеження: він не зможе їздити по шосе, а його швидкість буде обмежена, тому його не використовуватимуть у поліцейських погонях. Заступники шерифа зможуть викликати безпілотну машину на місце злочину для отримання підтримки з дрона та використання інших її можливостей.

Наразі PUG є частиною 12-місячної пілотної програми. Протягом першого року, поки автомобіль буде їздити самостійно, на передньому сидінні для контролю сидітиме заступник шерифа. Машину демонструватимуть на публічних заходах, щоб зібрати відгуки мешканців.

За результатами програми, які оцінюватимуть за такими показниками, як час реагування, стримування злочинності та безпека офіцерів, буде прийматися рішення про розширення проєкту.

Перший автомобіль компанія Policing Lab подарувала департаменту. Якщо інші правоохоронні органи захочуть придбати такі машини, їхня вартість становитиме від 150 до 200 тисяч доларів за одиницю.

Де ще у світі використовують роботів-поліцейських?

Ідея залучення роботів до правоохоронної діяльності не нова, і поліція Маямі-Дейд – не першопрохідці у цій сфері. У різних країнах світу вже кілька років тестують та впроваджують подібні технології для патрулювання та охорони громадського порядку.

ОАЕ : Одним з найвідоміших прикладів є Дубай, де ще у 2017 році з'явився перший робот-поліцейський. Він не може затримувати злочинців, але допомагає громадянам: через нього можна повідомити про злочин, сплатити штраф чи отримати довідкову інформацію. Робот оснащений камерами та системою розпізнавання облич.

: Одним з найвідоміших прикладів є Дубай, де ще у 2017 році з'явився перший робот-поліцейський. Він не може затримувати злочинців, але допомагає громадянам: через нього можна повідомити про злочин, сплатити штраф чи отримати довідкову інформацію. Робот оснащений камерами та системою розпізнавання облич. Китай : Ця країна активно використовує патрульних роботів в аеропортах, на вокзалах та в громадських місцях великих міст, як повідомляє Interesting Engineering. Ці пристрої здійснюють відеоспостереження, ідентифікують людей за обличчями та можуть вимірювати температуру тіла.

: Ця країна активно використовує патрульних роботів в аеропортах, на вокзалах та в громадських місцях великих міст, як повідомляє Interesting Engineering. Ці пристрої здійснюють відеоспостереження, ідентифікують людей за обличчями та можуть вимірювати температуру тіла. Сінгапур : У Сінгапурі на вулицях тестують роботів на ім'я "Ксав'єр". Їхнє завдання – виявляти "небажану соціальну поведінку", наприклад, куріння в недозволених місцях або неправильне паркування велосипедів. Помітивши порушення, робот робить зауваження та повідомляє про інцидент операторам.

: У Сінгапурі на вулицях тестують роботів на ім'я "Ксав'єр". Їхнє завдання – виявляти "небажану соціальну поведінку", наприклад, куріння в недозволених місцях або неправильне паркування велосипедів. Помітивши порушення, робот робить зауваження та повідомляє про інцидент операторам. США: Крім автомобіля PUG, відомі й інші роботи. Наприклад, роботи компанії Knightscope вже кілька років патрулюють торгові центри та паркінги, виконуючи функції охоронців. Також багато суперечок викликало використання поліцією робота-собаки Spot від Boston Dynamics. Його залучали для розвідки в небезпечних для людини ситуаціях, наприклад, при загрозі вибуху.

Загалом, більшість існуючих поліцейських роботів поки що виконують допоміжні функції: спостереження, збір інформації та патрулювання за заданим маршрутом. Вони діють як мобільні камери спостереження та допомагають звільнити людей-офіцерів для складніших завдань.