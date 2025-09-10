Гендиректор Airbnb Браян Ческі заявив, що попри зростання впливу штучного інтелекту на ринок праці, сфера гостинності та послуг залишатиметься відносно захищеною. Він додав, що люди, які втратять роботу через AI, зможуть працювати в екосистемі Airbnb.

Airbnb хоче перетворитися на "супердодаток", який об`єднає короткострокову оренду та широкий спектр сервісів – від приватних кухарів і масажистів до фотографів. Про це заявив СЕО Airbnb Браян Ческі, під час конференції Goldman Sachs Communacopia + Technology у Сан-Франциско. Повідомляє 24 Канал із посиланням на Business Insider.

Він підкреслив, що хоча AI вже загрожує багатьом професіям, зокрема водіям таксі чи кур`єрам, сфера гостинності менш вразлива. За його словами, люди, вирушаючи у виноробний регіон Бордо чи відпочиваючи на озері Комо, прагнуть справжнього людського спілкування, а не сервісу від роботів чи алгоритмів.

Ческі спрогнозував, що принаймні у найближчі 5–10 років індустрія послуг залишатиметься "людиноцентричною". Тому Airbnb бачить можливість стати платформою, яка допоможе людям, витісненим AI з інших галузей, знайти нову роботу в гостинності.

Водночас керівник компанії визнав, що технології поступово змінюватимуть ринок, але досвід подорожей і особистих вражень, на його думку, ще довго потребуватиме людського дотику.

Як великі корпорації вже скорочують персонал через АІ?

Найбільші технологічні компанії та розробники програмного забезпечення вже використовують ШІ для підвищення ефективності праці.

Наприклад, Microsoft заощаджує сотні мільйонів доларів на рік, застосовуючи ШІ у функціях підтримки, де, за словами представників компанії, "не потрібна людська взаємодія".

У PayPal клієнтський бот "PayPal Assistant" уже допомагає скоротити кількість дзвінків і звернень.

У галузях логістики та електронної комерції фокус робиться на робототехніці. Виконавчий директор UPS заявив, що завдяки автоматизації компанія "стане менш залежною від робочої сили".

А генеральний директор Amazon Енді Джассі зазначив, що понад мільйон роботів у їхніх центрах покращують "ефективність витрат" і прискорюють доставку.