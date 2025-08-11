OpenAI представила низку оновлень для ChatGPT, які базуються на новій моделі GPT-5. Користувачі отримають доступ до кастомізації інтерфейсу, гнучкіших налаштувань та покращених функцій кодування. Крім того, "завезли" нові інтеграції, покращення безпеки, голосу й інші фішки, що обіцяють зробити чат-бот зручнішим і більш адаптивним. Ось що про це думає експерт з галузі штучного інтелекту.

Що головне у ChatGPT 5?

Якщо не брати до уваги сміливі заяви розробників про те, що GPT-5 є кращою з кращих, перш за все нашу увагу звертають на перехід від використання кількох моделей, таких як GPT-4o чи GPT-4.5, на користь єдиної системи. Фактично OpenAI тепер зібрала всі свої напрацювання в єдиній моделі, щоб уникнути плутанини серед численних варіантів. Нова система автоматично вибирає оптимальну модель під ваше конкретне завдання, що робить взаємодію з чат-ботом швидшою та ефективнішою. Користувачам більше не доведеться перемикатися вручну й думати, чи потрібна їм цього разу модель міркування, чи звичайна, пише 24 Канал.

Експерт зі штучного інтелекту Ігор Матрофайло з компанії SoftServe у коментарі для 24 Каналу зазначив, що GPT-5 є, в першу чергу, переосмисленням того, що ми вже бачили раніше. Новинка від OpenAI вміє працювати з іншими моделями, тобто є такою собі точкою входу до цих моделей. Це "найбільша перевага GPT-5 порівняно з іншими підходами", які компанія пропонувала досі, каже Ігор Матрофайло, який також веде власний блог про ШІ на YouTube.

Раніше доводилось обирати з величезного списку: для одного завдання найбільше пасує звичайна версія, для іншого – o3, яка думає, а для кодування – GPT-4.1 тощо. Але більшість користувачів любить просто відкрити чат, поставити питання й отримати на нього відповідь. GPT-5 централізує все це в єдиному місці, навчившись обирати потрібну модель і функціональність, залежно від запиту, який пише користувач. Усю рутину – який інструмент викликати, яку вибрати модель, яку зробити дію під капотом – взяла на себе GPT-5.

Все пішло не за планом

Варто зазначити, що сміливий задум OpenAI спрацював не відразу. Багато користувачів після релізу почали засипати компанію скаргами про те, що п'ята версія мовної моделі працює гірше, ніж попередні. Вони заявляли, що нова модель стала менш точною у певних сценаріях, що вона "стерильна", менш креативна, їй бракує голосу, ритму та іскри. Дехто пішов іще далі, заявляючи, що "втратив свого єдиного друга за одну ніч".

Компанія мусила щось із цим робити. Перш за все, вона повернула можливість працювати в GPT-4o користувачам підписок Plus і Team, надавши можливість вибору між різними моделями через налаштування. Розробники також пояснили, що проблема поганої роботи GPT-5 ховалась у збої в новому маршрутизаторі, який, власне, й обирає потрібну модель з усіх доступних.

Однак зараз проблему вже виправлено:

GPT-5 відсьогодні буде здаватися розумнішим. Учора в нас сталася аварія, тому автоперемикач не працював протягом значної частини дня, в результаті чого GPT-5 здавався набагато дурнішим,

– заявив директор OpenAI Сем Альтман.

На думку Ігоря Матрофайла, дивуватися такому стану речей непотрібно, адже цей реліз є "дуже складним". Він був розрахований на понад 700 мільйонів користувачів з всього світу одночасно. Потрібно дати трохи часу – кілька тижнів, можливо місяць – для того, щоб усе налагодилося й були виправлені всі помилки та баги. Це нормальний процес розробки, після чого все запрацює стабільно.

Питання довгої роботи, неоднозначної поведінки, неадекватної реакції на запити – це питання роботи саме функцій оркестрації, тобто управління іншими моделями й намагання делегувати їм ті чи інші завдання.

Ігор Матрофайло Delivery and Client Success Director у SoftServe, блогер Це нова річ, яку вони запровадили у GPT-5. Я думаю, потрібно трішки дати їм часу, щоб вони це підтягнули, скоригували й збалансували для того, щоб модель дійсно перенаправляла наші запити в правильне місце. Те, що зараз відбувається – "а повернімо GPT-4o" – це просто питання звички. Я [теж] звик користуватися 4o, тому що ця модель вже була на ринку протягом року, всі нею користувалися, всім вона подобалась – [її] тон, як вона відповідала й особливо те, як вона генерувала текст. Зараз, коли GPT-5 починає щось генерувати, вона може не туди піти, зайти не в ту сторону, щось не то відповісти, щось не те згенерувати. Але треба час, щоб усе виправили й сконфігурували.

Персоналізація

Ще одне цікаве нововведення у GPT-5 – можливість надати штучному інтелекту "особистість". Користувачі зможуть обирати між чотирма стилями відповідей:

Цинік: саркастичний і прямолінійний стиль із ноткою гумору.

Робот: лаконічний і точний, без емоцій.

Слухач: теплий і спокійний, з акцентом на підтримку.

Ботан: жвавий і допитливий, ідеальний для пояснень складних тем.

Ці стилі дозволяють адаптувати спілкування до вподобань користувача, але за бажання можна повернутися до стандартного тону.

Покращення для розробки коду

Нова версія ChatGPT значно вдосконалює можливості так званого "вайб-кодингу" – створення шматків готового коду на основі природних мовних запитів. GPT-5 краще обробляє складні описи, що дозволяє створювати, наприклад, сервіси для вивчення мов, як нам показали на презентації, чи цілі ігри з готовою графікою. Як і раніше, переглядати та взаємодіяти з результатом можна у Canvas – спеціальному режимі для попереднього перегляду.

Офіційно OpenAI позиціонує GPT‑5 як свій найкращий кодер із помітним стрибком на реальних бенчмарках, зокрема SWE‑bench Verified та задачах редагування коду. І багато хто дійсно відзначив покращення результатів у GPT-5, якщо не рахувати тих користувачів, які зіткнулися зі збоєм маршрутизатора. Частина розробників вважає GPT‑5 найсильнішою моделлю для коду на сьогодні, оскільки вона вміє виконувати так звані one‑shot-генерації – коли ШІ виконує всю роботу одним промптом. Низка оглядів показує, що GPT‑5 частіше за інші моделі видає одразу працездатні рішення, включно з побічними дрібними фічами й коректною ініціалізацією проєктів.

OpenAI також обіцяє краще міжфайлове та фронтенд‑міркування.

Практичні тести відзначають перевагу у фронтенд‑генерації та розумінні великих баз даних.

Внутрішні тести OpenAI кажуть, що він випереджає o3 у фронтенді у 70% випадків.

У режимі Thinking фіксують меншу кількість помилок.

Порівняння кодування з GPT‑4o та o3:

Проти GPT‑4o: більшість звітів і бенчмарків віддають перевагу GPT‑5 у точності, міжфайловому міркуванні та фронтенді. Модель 4o називають слабшою на складних кодових завданнях.

Проти GPT-o3: офіційно GPT‑5 випереджає o3 на ключових кодових метриках і працює ефективніше. Частина практичних тестів підтверджує перевагу, хоча у деяких сценаріях з глибоким налагодженням програм користувачі все ще надають перевагу альтернативам або міксуванню моделей.

В цілому для покращення результатів самі користувачі рекомендують вмикати режими Thinking або High reasoning для складних правок і багатофайлових змін. Це знижує помилки й підвищує узгодженість кроків. Крім того, краще розділяти планування і виконання: використовувати GPT‑5 для аналізу/плану, а потім застосувати іншу модель або той самий GPT‑5 в якості окремого кроку для імплементації з чітким контролем змін.

Кастомізація інтерфейсу

Тепер користувачі можуть налаштувати вигляд ChatGPT, обираючи колір акценту для елементів інтерфейсу, таких як кнопки, текстові виділення чи бульбашки чату. У вебверсії це робиться через налаштування в профілі, а в мобільному додатку – через розділ персоналізації. Такі зміни додають індивідуальності та роблять використання чат-бота приємнішим.

Оновлення голосового режиму

Покращений голосовий режим для платних користувачів дозволяє ChatGPT краще адаптуватися до стилю спілкування й точніше виконувати голосові інструкції. Стандартний голосовий режим припиняє існування, але преміум-користувачі отримають майже необмежений доступ до розширеного режиму, а безкоштовні – кілька додаткових годин.

Новий режим також підтримує інтеграцію з кастомними GPT, що розширює можливості для створення унікальних чат-ботів.

Інтеграція з Google-сервісами

ChatGPT спрощує планування завдяки прямій інтеграції з Gmail і Google Calendar. Наприклад, якщо попросити чат-бота скласти розклад на завтра, він запропонує під’єднати ваші акаунти, щоб врахувати ваші листи й події в календарі. Це дозволяє автоматично планувати день, нагадувати про пропущені листи чи створювати нові події. Функція спочатку з’явиться для Pro-користувачів, а згодом стане доступною для інших.

Згідно з чутками, OpenAI планує додати підтримку інших сторонніх сервісів, таких як Microsoft Outlook, у майбутніх оновленнях, що може ще більше розширити функціонал.

Що у висновку?

В цілому GPT-5 – це не революція в світі ШІ, на яку ми всі очікували, а скоріше поступова еволюція. Хоча компанія намагалась позиціонувати оновлення як величезний стрибок, насправді ми отримали просто переосмислення роботи, де нам пропонують спрощення користувацького інтерфейсу та нові цікаві підходи до роботи, вважає Ігор Матрофайло.

Ігор Матрофайло Delivery and Client Success Director у SoftServe, блогер Це є поступовий розвиток того, куди рухаються великі мовні моделі, великі компанії. Той самий Google, той самий Antropic – вони рухаються в тому ж напрямку. Ми теж, думаю, скоро будемо бачити зміни з їхнього боку, з погляду їхніх моделей.

Тож, хоча GPT-5 і пропонує багато поліпшень з погляду функцій та зручності, це точно не революція, а лише наступний логічний крок, наступний технологічний upgrade, про який не можна говорити "стало краще чи гірше". Просто стало інакше, і нам потрібно пробувати до цього звикати й дивитись, куди все це рухається, як змінюються інструменти, яку нову користь вони можуть принести, а потім – шукати нові підходи до використання, додає Ігор Матрофайло.