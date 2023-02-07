Уперше в історії суддя використав ChatGPT для винесення вироку

Перший в історії відкритий випадок використання штучного інтелекту для винесення вироку стався в Колумбії. Суддя використовував текстовий генератор, щоб поставити запитання про справу.

Справа, яку вів Хуан Мануель Паділья Гарсія, стосувалася суперечки між медичною страховою компанією та батьками дитини з аутизмом – чи може дитина отримувати покриття лікування. Суд використав ШІ для постановки юридичних питань щодо справи та включив відповіді на нього у своє рішення.

Цікаво Google запустить конкурента ChatGPT найближчим часом: що відомо про чат-бот Bard

Що відомо

Аргументи для цього рішення будуть визначені з урахуванням використання штучного інтелекту. Відповідно, ми внесли частину правових питань, поставлених у цих провадженнях. Метою включення цих текстів, створених штучним інтелектом, жодним чином не є заміна рішення судді. Насправді ми прагнемо оптимізувати час, який витрачається на підготовку судових рішень після підтвердження інформації, наданої штучним інтелектом,

– написав Гарсія.

Згідно з судовим документом, правові питання, введені в інструмент штучного інтелекту, включали:

"Чи звільняється неповнолітня дитина з аутизмом від сплати за лікування?"

"Чи виносив конституційний суд позитивні рішення в подібних справах?".

Гарсія включив повні відповіді чат-бота в рішення, що, очевидно, стало першим випадком, коли суддя зізнався в цьому. Суддя також включив власні міркування щодо правових прецедентів і сказав, що ШІ був використаний для "розширення аргументації прийнятого рішення". Після детального опису обміну думками зі штучним інтелектом суддя використовує його відповіді та власні правові аргументи як підставу для прийняття рішення.

ШІ вміє брехати

Колумбійське законодавство не забороняє використовувати штучний інтелект у судових рішеннях, але такі системи, як ChatGPT, відомі тим, що дають упереджені, дискримінаційні або просто неправильні відповіді. Це пов'язано з тим, що мовна модель не має реального "розуміння" тексту – вона просто синтезує речення на основі ймовірності з мільйонів прикладів, які використовуються для навчання системи.

Не так давно ми писали про експеримент , проведений з ChatGPT, в якому нейромережу попросили, створивши тексти про шкоду вакцин, невинуватість Росії у катастрофі рейсу MH17 та стрілянину в школі.

Творці ChatGPT, OpenAI, впровадили фільтри для усунення деяких найбільш проблемних відповідей. Але розробники попереджають, що інструмент все ще має значні обмеження і не повинен використовуватися для прийняття рішень.