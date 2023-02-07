Що відомо про чат-бот Bard

Bard використовує дані з інших сервісів Google. За словами керівника Google Сундара Пічаї, чат-бот отримує дані з інтернету і може давати відповіді, що містять актуальну інформацію. Це одна з переваг Bard над конкурентом, який, нагадаємо, натренований на даних до 2021 року.

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Ми працюємо над експериментальним сервісом розмовного ШІ на базі LaMDA, який ми називаємо Bard. І сьогодні ми робимо ще один крок уперед, відкриваючи його для правильних тестувальників, перш ніж зробити його широкодоступним для громадськості найближчими тижнями,

– йдеться в повідомленні Google.

Для зовнішнього тестування компанія випустить спрощену версію чат-бота з полегшеною версією LaMDA – нейромережі, що лежить в основі Bard. До речі, LaMDA це саме та нейромережа, яку влітку один зі співробітників Google запідозрив у наявності свідомості.

Якщо Bard постійно перенавчається, то це може стати ключовою відмінністю сервісу Google від ChatGPT. Однак варто буде почекати на реакцію OpenAi, яка, ймовірно, не залишилася без тузів в рукаві.

Bard запрацює у найближчі тижня: дивіться відео

Китай не відстає

Найбільший розробник пошукових систем у Китаї компанія Baidu має намір інтегрувати власний чат-бот Ernie у свої основні пошукові сервіси. Інструмент дасть змогу користувачам отримувати результати в "розмовному" стилі – таку саму функціональність має і чат-бот ChatGPT компанії OpenAI, хоча його інтеграція в пошукові сервіси поки що не відбулася.

Відомо, що Microsoft має намір вбудувати ChatGPT в пошуковий рушій Bing і схоже зробить це найближчим часом. Нещодавній злив зробив відомими деякі деталі на функції оновленого Bing. Поки що все виглядає так – користувач формулює запит звичайною розмовною мовою і отримує такий же результат, однак важливі факти та дані у згенерованій видачі підкріплюються посиланнями.