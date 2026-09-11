Керівник Instagram захищає алгоритми: чому він вважає, що хронологічна стрічка є поганою ідеєю

Керівник Instagram Адам Моссері виступив проти ініціативи австралійського уряду щодо примусового вимкнення алгоритмів рекомендацій. За його словами, повернення до звичайної хронологічної стрічки суттєво погіршить користувацький досвід та зашкодить авторам контенту.

Що не так із хронологічною стрічкою

Як повідомляє видання Social Media Today, австралійська влада розглядає новий законопроєкт про цифрову безпеку. Уряд країни прагне обмежити вплив рекомендаційних алгоритмів, щоб зменшити ризики поширення шкідливого контенту та знизити рівень соціальної залежності. В результаті користувачів можуть повернути до виключно хронологічного показу дописів від підписок.

Однак очільник соцмережі переконаний, що такий крок призведе до зворотного ефекту та розчарує аудиторію. Без розумного сортування користувачі бачитимуть значно менше цікавих публікацій, а залученість на платформі може впасти майже на 50 відсотків.

Чому хронологічний порядок вигідний лише бізнесу

Головна проблема хронологічного показу полягає в тому, що стрічку починають заповнювати ті акаунти, які публікують дописи найчастіше. Зазвичай це великі компанії, бренди та медіа, які мають достатньо ресурсів для постійного і безперервного створення контенту великими командами людей.

Якщо ми не ранжуємо контент, ми знаємо, що стрічка споживача переповнюється контентом з акаунтів, які публікують найчастіше, а бізнес і бренди публікують набагато більше, ніж автори та люди, які публікують більше, ніж просто ваші друзі, тому Instagram перетворюється на набагато менш орієнтоване на друзів і творців місце, і набагато більше орієнтоване на бізнес та видавців новин,

– каже Адам Моссері, керівник Instagram.

Через це звичайні дописи від друзів та улюблених блогерів просто губляться серед маси корпоративних оновлень. У підсумку люди бачать менше релевантного контенту і проводять у додатку значно менше часу. Оскільки багато хто з нас відкриває застосунок лише на короткий час, прогортує кілька перших публікацій, а потім закриває, це обертається чистою удачею: ви побачите не найбільш цікавий для вас контент, а лише той, якому пощастило з'явитися останнім.

Що відбувається без алгоритмів – люди стають трохи менш зацікавленими в досвіді та використовують Instagram набагато менше, що означає, що охоплення зменшується, і люди починають дедалі більше злитися через те, що їхнє охоплення падає, бо загальний пиріг стає меншим,

– додав Моссері.

Хронологічна стрічка вже існує, але нею майже не користуються

Цікаво, що соцмережа ще з 2022 року пропонує режим "Стеження", який показує публікації виключно у хронологічному порядку без рекомендацій від алгоритму. Проте для активації цієї функції користувачі мусять щоразу вручну перемикати режим при вході в додаток. Імовірно, багато хто навіть не знає про його існування, оскільки меню заховане під логотипом і не є очевидним.

Дані випробувань показують, що цією можливістю користується лише незначна частка людей – показник виражається однозначним відсотком. Більшість користувачів або не знає про таку опцію, або свідомо відмовляється від неї на користь персоналізованої стрічки. Саме тому в Meta переконані, що лише невелика група активних дописувачів насправді прагне повернення до старих форматів.