Что не так с лентой новостей

Как сообщает издание Social Media Today, австралийские власти рассматривают новый законопроект о цифровой безопасности. Правительство страны стремится ограничить влияние рекомендательных алгоритмов, чтобы уменьшить риски распространения вредоносного контента и снизить уровень социальной зависимости. В результате пользователям может быть возвращена исключительно хронологическая подача постов из подписок.

Однако глава социальной сети убежден, что такой шаг приведет к обратному эффекту и разочарует аудиторию. Без умной сортировки пользователи будут видеть значительно меньше интересных публикаций, а вовлеченность на платформе может упасть почти на 50 процентов.

Почему хронологический порядок выгоден только бизнесу

Главная проблема хронологической подачи заключается в том, что ленту начинают заполнять те аккаунты, которые публикуют посты чаще всего. Обычно это большие компании, бренды и СМИ, которые располагают достаточными ресурсами для постоянного и непрерывного создания контента большими командами людей.

Если мы не ранжируем контент, мы знаем, что лента пользователя переполняется контентом из аккаунтов, которые публикуют чаще всего, а бизнес и бренды публикуют гораздо больше, чем авторы и люди, которые публикуют больше, чем просто ваши друзья, поэтому инстаграм превращается в место, гораздо менее ориентированное на друзей и авторов, и гораздо более ориентированное на бизнес и новостные издания,

– говорит Адам Моссери, глава инстаграма.

Из-за этого обычные посты от друзей и любимых блогеров просто теряются среди массы корпоративных обновлений. В результате люди видят меньше релевантного контента и проводят в приложении значительно меньше времени. Поскольку многие из нас открывают приложение лишь на короткое время, пролистывают несколько первых публикаций, а затем закрывают его, это сводится к чистой случайности: вы увидите не самый интересный для вас контент, а лишь тот, которому повезло появиться последним.

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Что происходит без алгоритмов – люди становятся чуть менее заинтересованными в приложении и используют инстаграм гораздо реже, а это означает, что охват уменьшается, и люди начинают все больше злиться из-за того, что их охват падает, потому что общий пирог становится меньше,

– добавил Моссери.

Хронологическая лента уже существует, но ею почти не пользуются

Интересно, что соцсеть еще с 2022 года предлагает режим "Слежение", который показывает публикации исключительно в хронологическом порядке без рекомендаций от алгоритма. Однако для активации этой функции пользователи должны каждый раз вручную переключать режим при входе в приложение. Вероятно, многие даже не знают о его существовании, поскольку меню скрыто под логотипом и не бросается в глаза.

Данные тестирований показывают, что этой возможностью пользуется лишь незначительная доля людей – показатель выражается однозначным процентом. Большинство пользователей либо не знает о такой опции, либо сознательно отказывается от нее в пользу персонализированной ленты. Именно поэтому в Meta убеждены, что лишь небольшая группа активных авторов на самом деле стремится к возвращению к старым форматам.