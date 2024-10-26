Учений сформулював наукове пояснення "зустрічі з привидами"

Люди в усьому світі вірять, що вони бачили або чули привидів. Але наукових доказів існування духів чи інших паранормальних явищ немає. То що ж стоїть за цими "зустрічами"? Крістофер Френч, почесний професор психології в Ґолдсмітському університеті Лондона, нещодавно написав на цю тему книгу, в якій заявив, що це питання хибного трактування побаченого.

Френч назвав так звані паранормальні явища "щирим неправильним тлумаченням речей, які мають природне пояснення". На його думку, той факт, що ми не можемо придумати пояснення тій чи іншій події, не означає, що її джерелом є потойбічні сили, йдеться в статті Live Science.

Дивіться також Письменник заховав золотий скарб у 1993 році, лишивши підказку для пошуків․ Нарешті його знайшли

Пояснення привидів

Френч — скептик, який досліджує непаранормальні пояснення зустрічей з привидами. Ці пояснення включають галюцинації, випадки явища фальшивих спогадів, парейдолію (схильність бачити обличчя у випадкових неживих предметах та візерунках) та інше.

Людський мозок схильний пропускати речі й неправильно запам'ятовувати події, і він може робити поспішні висновки, коли намагається зрозуміти неоднозначний досвід, з яким ще не стикався. Це особливо актуально, коли людина хоче вірити, що вона бачила привида або іншу містичну істоту.

Існують також деякі медичні стани, які роблять уявні зустрічі з привидами більш вірогідними. Однією зі сфер дослідження Френча є розлад під назвою сонний параліч, при якому люди думають, що вони повністю прокинулися, але не можуть поворухнутися, при цьому часто відчуваючи або спостерігаючи присутність когось іншого у кімнаті.

Це так, ніби ваш розум прокидається, а тіло – ні. У вас є ця цікава суміш нормальної свідомості наяву і свідомості сновидінь. Зміст сновидіння проникає у свідомість наяву, і результати можуть бути абсолютно жахливими,

– каже Френч.

Учений зазначає, що якщо хтось страждає на сонний параліч, не маючи жодних попередніх знань про цей розлад, то він чи вона цілком може припустити, що це був якийсь надприродний досвід. Часто, перебуваючи у владі своїх сновидінь, люди бачать якусь тіньову фігуру десь у кімнаті або поряд із собою.

У фільмах привидів зображують як напівпрозорих людей з повноцінним тілом, але такі випадки становлять лише незначну меншість серед усіх повідомлень про паранормальні явища. Йоганнес Діллінгер, професор ранньомодерної історії в Оксфордському університеті Брукса у Великобританії, працює над тим, щоб зрозуміти, в які типи привидів вірили люди протягом століть у західному суспільстві та культурі. За його словами, найпоширенішим видом привидів є невидимий полтергейст.

Багато, багато привидів протягом століть були просто полтергейстами, тобто лишалися невидимими. Ми думаємо, що вони існують лише тому, що чуємо дивні звуки, зазвичай уночі, які важко пояснити,

– сказав Діллінгер.

Він з'ясував, що до 1800 року люди вірили, що у привидів є важливі незавершені справи, але в набагато більш буквальному сенсі, ніж ми можемо собі уявити сьогодні: вони, наприклад, зазвичай хотіли, щоб люди знайшли їхні скарби і знайшли їм хороше застосування. Відтоді уявлення про привидів стали більш особистими. Наприклад, у XIX столітті, як відомо, вірування змінилися від привидів, які концентрувалися на речах живих, до привидів, які могли дати втіху й розраду тим, що ще не помер, на спеціальних спіритичних сеансах.

Однак, попри все це, привиди залишалися, перш за все, поясненням, яке люди охоче приймають для дивних звуків у темряві. І, якщо підсумувати все, "спостереження" привидів великою мірою залежать від того, яким у той день є уявлення культури про духів. Простіше кажучи, люди "бачать" саме те, що очікують побачити під впливом різних культурних особливостей, таких як фільми, література або переконання близьких людей, які зображують паранормальне певним чином.