Найбільший авіаперевізник Європи не хоче Starlink у себе на борту

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair не планує встановлювати супутниковий інтернет Starlink на свої літаки. Керівництво лоукостера сумнівається, що пасажири готові платити за WiFi на коротких рейсах, тоді як Ілон Маск заявляє, що така позиція може коштувати компанії клієнтів.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що компанія не бачить сенсу встановлювати Starlink на свої літаки. За його словами, пасажири бюджетного перевізника не готові платити за інтернет під час середнього годинного перельоту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Чому Ryanair не хоче Starlink і що на це відповідає Маск?

Така заява пролунала на тлі того, що дедалі більше європейських авіакомпаній переходять на супутниковий інтернет від SpaceX. Німецька Lufthansa повідомила про впровадження Starlink, а Scandinavian Airlines вже виконала перший рейс із цією технологією на борту. У всіх оголошених угодах йдеться про безкоштовний WiFi для пасажирів.

Коментарі О'Лірі викликали дискусію в соцмережі X. Ілон Маск відреагував на них, заявивши, що Ryanair втратить клієнтів на користь авіакомпаній, які пропонують доступ до інтернету під час польоту.

Як пише Business Insider, Ryanair залишається вірною своїй моделі мінімальних витрат. Компанія пропонує квитки за ціною від 15 євро, робить ставку на швидкі обороти літаків і додаткові платні послуги, зокрема вибір місць і продаж товарів на борту. У 2024 році флот Ryanair та її дочірніх компаній налічував 643 літаки, які перевезли 206 мільйонів пасажирів. За цими показниками група стала третьою у світі після American Airlines і Delta Air Lines.

Окремо виникла суперечка щодо впливу Starlink на витрати пального. О'Лірі заявив, що встановлення антени на фюзеляж нібито призводить до зростання витрат пального на 2 відсотки через вагу та аеродинамічний опір. У відповідь віцепрезидент Starlink з інженерії Майкл Ніколлс зазначив, що термінали SpaceX мають кращий паливний профіль, ніж альтернативні системи. За його словами, аналіз показав зростання витрат лише на 0,3 відсотка для Boeing 737-800, які складають основу флоту Ryanair. Маск у відповідь іронічно припустив, що цей показник можна знизити ще більше.

Ryanair відмовилася коментувати заяви Маска та представників SpaceX. У SpaceX також не надали офіційної відповіді на запит журналістів.

На відміну від американських бюджетних авіакомпаній, які після пандемії почали пропонувати дорожчі та комфортніші опції через фінансовий тиск, Ryanair не має стимулу змінювати підхід. Компанія демонструє стабільні фінансові результати: її останній квартальний прибуток після сплати податків склав 1,72 мільярда євро, що на 20 відсотків більше, ніж роком раніше. Для порівняння, прибуток Southwest Airlines за аналогічний період скоротився майже на 20 відсотків.