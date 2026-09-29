Нова версія Claude Sonnet обійшла значно потужніший клас моделей від OpenAI

Компанія Anthropic офіційно презентувала нову модель штучного інтелекту Claude Sonnet 5.5, яка покликана кинути прямий виклик свіжій розробці GPT-6 Sol від OpenAI. Оновлений алгоритм працює значно швидше за свого попередника та пропонує вражаючу продуктивність за демократичною ціною.

Битва за швидкість та доступність

Розробники випустили Claude Sonnet 5.5 лише через три місяці після релізу п'ятої версії. Нова модель займає середню сходинку в лінійці Anthropic, розташовуючись одразу під потужною Opus 5.5, проте показує вражаючу спритність у повсякденних завданнях, пише Neowin.

За даними творців, оновлена розробка демонструє прискорення понад 30% порівняно із Sonnet 5 і витрачає значно менше ресурсів під час обробки запитів. При цьому вартість використання через інтерфейс програмного доступу становить 2 долари за 1 мільйон вхідних токенів та 10 доларів за 1 мільйон вихідних токенів, що повністю збігається із розцінками конкурента GPT-6 Sol.

Для кешованого читання ціна складає 0,20 долара за 1 мільйон токенів, а для запису кешу – 2,50 долара. Попри зниження вартості, ефективність виконання завдань зросла, тому загальні витрати користувачів на окреме завдання можуть зменшитися майже на 30%.

Модель Sonnet 5.5 стане ідеальним асистентом для щоденної роботи, програмування, створення офісних документів, таблиць та презентацій,

– прокоментували розробники Anthropic.

Вражаючі результати у тестах і безпека

У бенчмарках штучний інтелект демонструє суттєвий стрибок.

У спеціалізованому тесті для програмування Terminal-Bench 4.0 новий алгоритм здобув 70,6% голосів проти 10,3% у попередньої версії.

На майданчику CursorBench 4.0 результат досяг 55,5%, перевершивши Sonnet 5 із його 34,1% і наблизившись до Opus 5.5 із показником 57,8%.

У комплексній перевірці професійних навичок GDPval-AA новинка набрала 1844 бали, практично зрівнявшись із 1846 балами флагмана Opus 5.5.

Окрім того, у тесті OSWorld 2.1 модель здобула 80,1%.

Особливу увагу фахівці приділили безпеці. Оскільки новий алгоритм отримав розширені функції для роботи з кодом і цифровими системами, компанія вперше застосувала до моделі серії Sonnet такі ж суворі захисні протоколи, які раніше діяли лише для флагманських Fable та Opus.

Ми зафіксували кіберможливості оновленого алгоритму на рівні, який цілком співвідноситься із показниками нашої потужної Opus 5,

– додали фахівці Anthropic.

Глобальна конкуренція на ринку штучного інтелекту

Вихід Claude Sonnet 5.5 відбувся на тлі загострення боротьби між провідними лабораторіями. Минулого тижня OpenAI вивела на ринок GPT-6 Sol та бюджетну GPT-6 Luna, доповнивши раніше анонсовану флагманську GPT-6 Astra.

Anthropic підготувала симетричну відповідь: окрім Sonnet 5.5, компанія пропонує старшу Opus 5.5 за 4 долари за вхідні та 20 доларів за вихідні токени, а вже найближчими тижнями планує випустити компактну Claude Haiku 5.5.

Нова Sonnet 5.5 вже доступна у фірмових застосунках Claude, через API, а також на хмарних платформах Amazon Web Services, Google Cloud та Microsoft Azure.