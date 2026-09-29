Битва за швидкість та доступність

Розробники випустили Claude Sonnet 5.5 лише через три місяці після релізу п'ятої версії. Нова модель займає середню сходинку в лінійці Anthropic, розташовуючись одразу під потужною Opus 5.5, проте показує вражаючу спритність у повсякденних завданнях, пише Neowin.

За даними творців, оновлена розробка демонструє прискорення понад 30% порівняно із Sonnet 5 і витрачає значно менше ресурсів під час обробки запитів. При цьому вартість використання через інтерфейс програмного доступу становить 2 долари за 1 мільйон вхідних токенів та 10 доларів за 1 мільйон вихідних токенів, що повністю збігається із розцінками конкурента GPT-6 Sol.

Для кешованого читання ціна складає 0,20 долара за 1 мільйон токенів, а для запису кешу – 2,50 долара. Попри зниження вартості, ефективність виконання завдань зросла, тому загальні витрати користувачів на окреме завдання можуть зменшитися майже на 30%.

Модель Sonnet 5.5 стане ідеальним асистентом для щоденної роботи, програмування, створення офісних документів, таблиць та презентацій,

– прокоментували розробники Anthropic.

Вражаючі результати у тестах і безпека

У бенчмарках штучний інтелект демонструє суттєвий стрибок.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У спеціалізованому тесті для програмування Terminal-Bench 4.0 новий алгоритм здобув 70,6% голосів проти 10,3% у попередньої версії.

На майданчику CursorBench 4.0 результат досяг 55,5%, перевершивши Sonnet 5 із його 34,1% і наблизившись до Opus 5.5 із показником 57,8%.

У комплексній перевірці професійних навичок GDPval-AA новинка набрала 1844 бали, практично зрівнявшись із 1846 балами флагмана Opus 5.5.

Окрім того, у тесті OSWorld 2.1 модель здобула 80,1%.

Особливу увагу фахівці приділили безпеці. Оскільки новий алгоритм отримав розширені функції для роботи з кодом і цифровими системами, компанія вперше застосувала до моделі серії Sonnet такі ж суворі захисні протоколи, які раніше діяли лише для флагманських Fable та Opus.

Ми зафіксували кіберможливості оновленого алгоритму на рівні, який цілком співвідноситься із показниками нашої потужної Opus 5,

– додали фахівці Anthropic.

Глобальна конкуренція на ринку штучного інтелекту

Вихід Claude Sonnet 5.5 відбувся на тлі загострення боротьби між провідними лабораторіями. Минулого тижня OpenAI вивела на ринок GPT-6 Sol та бюджетну GPT-6 Luna, доповнивши раніше анонсовану флагманську GPT-6 Astra.

Anthropic підготувала симетричну відповідь: окрім Sonnet 5.5, компанія пропонує старшу Opus 5.5 за 4 долари за вхідні та 20 доларів за вихідні токени, а вже найближчими тижнями планує випустити компактну Claude Haiku 5.5.

Нова Sonnet 5.5 вже доступна у фірмових застосунках Claude, через API, а також на хмарних платформах Amazon Web Services, Google Cloud та Microsoft Azure.