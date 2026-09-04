Одна з теорій про виникнення життя на Землі може бути помилковою

Загальноприйнята теорія про те, що перші живі організми на Землі з'явилися в гарячих осередках океану, може бути хибною. Нове дослідження змушує вчених повністю переглянути ці гіпотези.

Помилки минулого руйнують теорії

Науковці зазвичай пропонують дві версії початку земної історії: тепле мілководне водоймище на поверхні або глибоководні гідротермальні джерела. Але геохімік Бенджамін Тутоло з Університету Калгарі переконаний, що друга теорія не витримує критичного аналізу, пише ScienceAlert.

Гідротермальні гіпотези походження життя настільки вкоренилися в нашій культурі, що багато хто з нас більше не піддає їх сумніву,

– прокоментував геохімік Бенджамін Тутоло з Університету Калгарі.

Дослідник опублікував свої висновки в науковому журналі PNAS. Він стверджує, що теорія про глибоководні джерела суперечить сучасним фактам про хімічний склад стародавнього океану, який існував майже 4 мільярди років тому. Раніше вчені вважали ці джерела багатими на сірку та надзвичайно лужними. Проте виявилося, що первісний океан і тутешні породи майже не мали сірки, тому сульфідні мінерали не могли підтримувати перші метаболічні процеси.

Окрім цього, лужне середовище втрачає свою силу під дією високих температур і сильного тиску на глибині. Коли дослідники піднімали ці рідини на поверхню та охолоджували їх, прилади фіксували високу лужність. Проте на великій глибині під впливом тиску та температури ці показники є значно нижчими, тому вони не могли утворити природну хімічну батарею для запуску життєвих процесів.

Де шукати життя у Всесвіті

Вчений припускає, що перші живі клітини з'явилися в озерах або ставках, які випаровувалися на суші. У таких водоймах прості хімічні сполуки могли сформувати РНК, білки та ліпіди.

Це відкриття робить перспективи пошуку позаземного життя менш оптимістичними. Пошуки на Марсі або крижаних супутниках планет-гігантів біля гідротермальних джерел можуть виявитися марними.

Це змушує мене відчувати біль, адже я оптиміст, але наші дослідження вказують, що ми маємо бути песимістичнішими щодо шансів знайти життя в інших куточках Всесвіту,

– додав Бенджамін Тутоло.

Попри песимістичні оцінки для інших планет, науковці не втрачають надії, адже подібні до земних озера здатні утворюватися на різних космічних тілах.