Ошибки прошлого опровергают теории

Ученые обычно предлагают две версии начала истории Земли: теплый мелководный водоем на поверхности или глубоководные гидротермальные источники. Но геохимик Бенджамин Тутоло из Университета Калгари убежден, что вторая теория не выдерживает критического анализа, пишет ScienceAlert.

Гидротермальные гипотезы происхождения жизни настолько укоренились в нашей культуре, что многие из нас больше не подвергают их сомнению,

– прокомментировал геохимик Бенджамин Тутоло из Университета Калгари.

Исследователь опубликовал свои выводы в научном журнале PNAS. Он утверждает, что теория о глубоководных источниках противоречит современным данным о химическом составе древнего океана, существовавшего почти 4 миллиарда лет назад. Ранее ученые считали эти источники богатыми серой и чрезвычайно щелочными. Однако оказалось, что первоначальный океан и местные породы почти не содержали серы, поэтому сульфидные минералы не могли поддерживать первые метаболические процессы.

Кроме того, щелочная среда теряет свои свойства под воздействием высоких температур и сильного давления на глубине. Когда исследователи поднимали эти жидкости на поверхность и охлаждали их, приборы фиксировали высокую щелочность. Однако на большой глубине под воздействием давления и температуры эти показатели значительно ниже, поэтому они не могли образовать естественную химическую батарею для запуска жизненных процессов.

Где искать жизнь во Вселенной

Ученый предполагает, что первые живые клетки появились в озерах или прудах, которые испарялись на суше. В таких водоемах простые химические соединения могли сформировать РНК, белки и липиды.

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Это открытие делает перспективы поиска внеземной жизни менее оптимистичными. Поиски на Марсе или ледяных спутниках планет-гигантов возле гидротермальных источников могут оказаться тщетными.

Это заставляет меня испытывать боль, ведь я оптимист, но наши исследования указывают на то, что мы должны быть более пессимистичны в отношении шансов найти жизнь в других уголках Вселенной,

– добавил Бенджамин Тутоло.

Несмотря на пессимистические оценки в отношении других планет, ученые не теряют надежды, ведь озера, подобные земным, способны образовываться на различных космических телах.