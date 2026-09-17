Частина сервісів Дії тимчасово не працює: що відключили

У застосунку та на веб-порталі Дія тимчасово призупинили роботу кількох послуг. Про це оголосили в офіційному телеграм-каналі 17 вересня.

Чому не працюють сервіси та які послуги відключили

Головною причиною вимушеної паузи стали регламентні технічні роботи, які фахівці проводять у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Через ці технічні заходи розробники тимчасово обмежили функціонування кількох важливих державних програм, пише 24 Канал.

Зокрема, громадяни наразі не можуть скористатися цифровими послугами у спеціальному розділі єВідновлення – обмеження діють як безпосередньо у мобільному застосунку, так і на вебпорталі.

Окрім цього, спеціалісти тимчасово призупинили прийом та подання нових заяв про житлові ваучери, а також вимкнули сервіси пільгового іпотечного кредитування єОселя.

Вплив на міжнародний реєстр та терміни відновлення

Тимчасові технічні обмеження зачепили не лише внутрішні житлові програми, а й окремі категорії міжнародного Реєстру збитків, які працюють у цифровій платформі. Попри тимчасові незручності для користувачів, команда розробників активно працює над оновленням системи та робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути абсолютно всі онлайн-функції у робочий стан.

Після завершення усіх регламентних робіт фахівці повністю відновлять стабільний доступ до державних послуг та додатково поінформують громадян через офіційні повідомлення у застосунку та на порталі. Однак про конкретні терміни повернення послуг не повідомляють.