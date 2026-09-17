Почему не работают сервисы и какие услуги отключили

Главной причиной вынужденной паузы стали плановые технические работы, которые специалисты проводят в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Из-за этих технических мероприятий разработчики временно ограничили функционирование нескольких важных государственных программ, пишет 24 Канал.

В частности, граждане пока не могут воспользоваться цифровыми услугами в специальном разделе єВідновлення – ограничения действуют как непосредственно в мобильном приложении, так и на веб-портале.

Кроме того, специалисты временно приостановили прием и подачу новых заявок на жилищные ваучеры, а также отключили сервисы льготного ипотечного кредитования єОселя.

Влияние на международный реестр и сроки восстановления

Временные технические ограничения затронули не только внутренние жилищные программы, но и отдельные категории международного Реестра убытков, работающие на цифровой платформе. Несмотря на временные неудобства для пользователей, команда разработчиков активно работает над обновлением системы и делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть абсолютно все онлайн-функции в рабочее состояние.

После завершения всех регламентных работ специалисты полностью восстановят стабильный доступ к государственным услугам и дополнительно проинформируют граждан через официальные уведомления в приложении и на портале. Однако о конкретных сроках восстановления услуг не сообщается.