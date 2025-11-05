Трамп вже вдруге висуває того самого кандидата на керівництво NASA

Президент Дональд Трамп знову висунув засновника Shift4 Джареда Айзекмана на посаду керівника NASA, хоча кілька місяців тому відкликав його кандидатуру. Рішення ухвалене на тлі політичних суперечок і тиску в соцмережах з боку прихильників космічної спільноти та бізнесменів, включно з Ілоном Маском.

Дональд Трамп повторно номінує підприємця та приватного астронавта Джареда Айзекмана очолити NASA. Попередню заявку було відкликано, однак цього разу глава Білого дому змінив рішення на тлі кількох тижнів критики на адресу тимчасового керівника агентства Шона Даффі. Серед найгучніших коментаторів був Ілон Маск. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост Трампа в Truth Social.

Дивіться також Прощальний маневр МКС: як і коли космічного гіганта поховають на "цвинтарі кораблів"

Чому Трамп знову пропонує Айзекмана керувати NASA?

Айзекман, який є мільярдером, пілотом і засновником Shift4, написав у X, що підтримка від спільноти, захопленої космосом, була "приголомшливою". Він додав, що не знає, як здобув таку довіру, але прагне виправдати очікування.

Ще до повторного висунення Айзекман опублікував свою візію розвитку NASA. Він пояснив, що зробив це після того, як у Вашингтоні почали поширювати чорновий варіант плану серед прихильників зберегти Даффі на посаді. Айзекман зазначив, що підозрює втручання "політичних операторів", які намагалися створити конфлікт між ним і нинішнім тимчасовим керівником агентства.

Як SpaceX і Blue Origin швидше доставлятимуть астронавтів на Місяць?

Після критики через затримки місії Artemis III, SpaceX представила NASA “спрощену” концепцію висадки астронавтів на Місяць. Blue Origin також подала своє бачення прискорення програми. NASA оцінює обидва плани на тлі зростання конкуренції з Китаєм, який планує місячну місію до кінця десятиліття.

SpaceX продовжує тестувати Starship, який уже здійснив 11 безпілотних польотів, з останніми двома успішними. Однак компанія ще не продемонструвала всі необхідні можливості, зокрема дозаправлення на орбіті, що є ключовим перед етапом посадки на Місяць. Blue Origin паралельно працює над власним місячним модулем і отримала близько 835 мільйонів доларів від NASA з моменту укладання контракту у 2023 році.