Бензин із повітря: шведські інженери створили домашній генератор пального

Шведські інженери створили установку розміром із великий холодильник, яка здатна виробляти бензин прямо з повітря, води та відновлюваної електроенергії. Пристрій синтезує екологічне пальне, повністю сумісне з сучасними автомобілями.

Як працює технологія

Стартап Aircela з Нью-Йорка, який у 2019 році заснувала пара шведських інженерів Міа та Ерік Дальгрен, розробив унікальну систему синтезу пального. Як повідомляє видання OKDIARIO, пристрій складається з трьох синіх гексагональних модулів і за розмірами нагадує великий холодильник. За 24 години така машина виготовляє близько 3,6 літра бензину та виловлює з атмосфери приблизно 10 кілограмів вуглекислого газу.

Процес виробництва складається з трьох послідовних етапів. Спочатку пристрій засмоктує повітря з довкілля й пропускає його через розчин гідроксиду калію, який утримує атмосферний вуглекислий газ. Далі відновлювана електроенергія розщеплює молекули води на водень і кисень за допомогою електролізу. Кисень вивільняється назовні, а водень спрямовується на наступну стадію. На третьому етапі захоплений вуглекислий газ і водень з'єднуються для створення метанолу, який через каталітичний процес MTG перетворюється на готовий бензин.

Особливості пального та енергетичний баланс

Отримане пальне не містить сірки, етанолу чи важких металів. Його октанове число відповідає бензину марки А-95, тому його можна одразу заправляти у звичайні двигуни внутрішнього згоряння без жодних модифікацій. Внутрішній резервуар установки вміщує до 64 літрів пального. Перший робочий прототип розробники презентували в Нью-Йорку у травні 2025 року.

Найбільше запитань до пристрою виникає через його енергоефективність. Виробництво кожного літра бензину потребує близько 20 кіловат-годин електроенергії, що удвічі перевищує кількість енергії, яку пальне повертає під час спалювання. Винахідники вважають ці витрати цілком виправданими для регіонів із надлишком дешевої сонячної або вітрової електроенергії, яка інакше просто втрачається. Оскільки двигун спалює той самий вуглекислий газ, який пристрій раніше вихопив із повітря, вуглецевий цикл залишається повністю нейтральним.

Вартість та перспективи виходу на ринок

Очікувана ціна генератора становить від 14 тисяч – 18,5 тисячі євро за одиницю. Компанія Aircela планує розпочати продажі в Сполучених Штатах Америки наприкінці 2026 року, відкривши початкову фазу для тестових партнерів. Серед інвесторів проєкту опинилися співзасновник Ripple Кріс Ларсен, колишній радник ExxonMobil Джефф Уббен та венчурний підрозділ судноплавної компанії Maersk.

Головними клієнтами пристрою стануть не міські водії, а ізольовані громади, військові об'єкти, фермерські господарства та промислові споживачі, які мають доступ до відновлюваної електроенергії, але віддалені від звичайних заправок.