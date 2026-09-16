Как работает технология

Стартап Aircela из Нью-Йорка, основанный в 2019 году парой шведских инженеров Миа и Эриком Дальгренами, разработал уникальную систему синтеза топлива. Как сообщает издание OKDIARIO, устройство состоит из трех синих шестиугольных модулей и по размерам напоминает большой холодильник. За 24 часа такая машина производит около 3,6 литра бензина и улавливает из атмосферы примерно 10 килограммов углекислого газа.

Процесс производства состоит из трех последовательных этапов. Сначала устройство засасывает воздух из окружающей среды и пропускает его через раствор гидроксида калия, который удерживает атмосферный углекислый газ. Далее возобновляемая электроэнергия расщепляет молекулы воды на водород и кислород с помощью электролиза. Кислород выделяется наружу, а водород направляется на следующий этап. На третьем этапе уловленный углекислый газ и водород соединяются для образования метанола, который посредством каталитического процесса MTG преобразуется в готовый бензин.

Особенности топлива и энергетический баланс

Полученное топливо не содержит серы, этанола или тяжелых металлов. Его октановое число соответствует бензину марки А-95, поэтому его можно сразу заправлять в обычные двигатели внутреннего сгорания без каких-либо модификаций. Внутренний резервуар установки вмещает до 64 литров топлива. Первый рабочий прототип разработчики представили в Нью-Йорке в мае 2025 года.

Больше всего вопросов к устройству возникает из-за его энергоэффективности. Производство каждого литра бензина требует около 20 киловатт-часов электроэнергии, что вдвое превышает количество энергии, которое топливо возвращает при сгорании. Изобретатели считают эти затраты вполне оправданными для регионов с избытком дешевой солнечной или ветровой электроэнергии, которая в противном случае просто теряется. Поскольку двигатель сжигает тот же углекислый газ, который устройство ранее извлекло из воздуха, углеродный цикл остается полностью нейтральным.

Стоимость и перспективы выхода на рынок

Ожидаемая цена генератора составляет от 14 до 18,5 тысяч евро за единицу. Компания Aircela планирует начать продажи в Соединенных Штатах Америки в конце 2026 года, открыв стартовую фазу для тестовых партнеров. Среди инвесторов проекта оказались соучредитель Ripple Крис Ларсен, бывший советник ExxonMobil Джефф Уббен и венчурное подразделение судоходной компании Maersk.

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Основными клиентами устройства станут не городские водители, а изолированные населенные пункты, военные объекты, фермерские хозяйства и промышленные потребители, имеющие доступ к возобновляемой электроэнергии, но удаленные от обычных заправок.