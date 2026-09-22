Новий очільник Apple розповів про гнучкий iPhone Duo, ШІ та раптову пропозицію очолити компанію

Новий CEO компанії Apple Джон Тернус дав розширене інтерв'ю після вересневої презентації. Він розповів про особливості дизайну складаного iPhone Duo, бачення штучного інтелекту Siri та момент, коли Тім Кук запропонував йому очолити техгіганта.

Чому гнучкий iPhone Duo отримав саме таку форму

В інтерв'ю для французького Clique на Canal+, про яке детально розповіло видання MacRumors, Джон Тернус розповів про розробку гнучкого смартфона. За його словами, інженери Apple вирішили створити унікальний пристрій і відмовилися від ідеї просто з'єднати два звичайні телефони, що утворювало б дивний квадратний екран. Замість цього команда орієнтувалася на досвід створення iPad і розробила абсолютно нове співвідношення сторін для розгорнутого стану.

Під час створення пристрою розробники зіштовхнулися з великою кількістю складних завдань. Головні технічні виклики стосувалися надійності шарніра та конструкції самого дисплея. Найулюбленішою деталлю пристрою для самого Тернуса стала анімація відкриття екрана, яка розгортається з одного боку в інший та додає пристрою емоційності.

Роль штучного інтелекту Siri та діалог з користувачем

Співрозмовники торкнулися й теми розвитку штучного інтелекту. Тернус підтвердив позицію компанії щодо того, що Siri AI не розробляють як віртуального "друга" для користувача. У Купертіно прагнуть підтримувати людські стосунки, а не замінювати їх технологіями, оскільки саме спілкування між людьми допомагає вчитися, рости й відчувати радість.

Як Джон Тернус став керівником Apple

Знаковим моментом інтерв'ю стала розповідь про те, як Тернус отримав пропозицію стати генеральним директором. Тім Кук разом із радою директорів звернувся до нього із цією ініціативою абсолютно неочікувано.

Коли Тім запитав мене, чи розгляну я таку пропозицію, то, на щастя, я сидів, бо навіть за мільйон років не міг уявити, що це станеться,

– каже Джон Тернус.

Він наголосив, що не планує радикальних змін у стратегії компанії. Фокус на інноваціях, якісних продуктах та турботі про користувачів залишається незмінним від самого заснування Apple. Тернус також поділився емоціями від виступу на сцені вересневої події. Можливість виголосити легендарну фразу "One more thing" викликала в нього справжні мурашки та відчуття магії.

Я бачив, як це казав Стів, і бачив, як це казав Тім,

– додав Тернус.

У повній версії бесіди керівник компанії також обговорив перебіг розробки гарнітури Vision Pro, нові функції батьківського контролю в iOS 27 та екологічні цілі Apple.

Повний випуск інтерв'ю англійською: дивіться відео