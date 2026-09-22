Почему гибкий iPhone Duo приобрел именно такую форму

В интервью французскому изданию Clique на Canal+, о котором подробно рассказало издание MacRumors, Джон Тернус рассказал о разработке гибкого смартфона. По его словам, инженеры Apple решили создать уникальное устройство и отказались от идеи просто соединить два обычных телефона, что образовало бы странный квадратный экран. Вместо этого команда ориентировалась на опыт создания iPad и разработала совершенно новое соотношение сторон для развернутого состояния.

В ходе создания устройства разработчики столкнулись с большим количеством сложных задач. Основные технические вызовы касались надежности шарнира и конструкции самого дисплея. Самой любимой деталью устройства для самого Тернуса стала анимация открытия экрана, которая разворачивается из одной стороны в другую и придает устройству эмоциональности.

Роль искусственного интеллекта Siri и диалог с пользователем

Собеседники затронули и тему развития искусственного интеллекта. Тернус подтвердил позицию компании относительно того, что Siri AI не разрабатывается как виртуальный "друг" для пользователя. В Купертино стремятся поддерживать человеческие отношения, а не заменять их технологиями, поскольку именно общение между людьми помогает учиться, расти и испытывать радость.

Как Джон Тернус стал руководителем Apple

Знаковым моментом интервью стал рассказ о том, как Тернус получил предложение стать генеральным директором. Тим Кук вместе с Радой обратился к нему с этой инициативой совершенно неожиданно.

Когда Тим спросил меня, рассмотрю ли я такое предложение, то, к счастью, я сидел, потому что даже за миллион лет не мог представить, что это произойдет,

– говорит Джон Тернус.

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Он подчеркнул, что не планирует радикальных изменений в стратегии компании. Акцент на инновациях, качественных продуктах и заботе о пользователях остается неизменным с самого основания Apple. Тернус также поделился эмоциями от выступления на сцене сентябрьского мероприятия. Возможность произнести легендарную фразу "One more thing" вызвала у него настоящие мурашки и ощущение магии.

Я видел, как это говорил Стив, и видел, как это говорил Тим,

– добавил Тернус.

В полной версии беседы руководитель компании также обсудил ход разработки гарнитуры Vision Pro, новые функции родительского контроля в iOS 27 и экологические цели Apple.

Полная версия интервью на английском: смотрите видео