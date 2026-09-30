Перебудова і звільнення: що новий директор Apple приготував для компанії

Купертіно готується до найбільшої трансформації за останні десятиліття. Новий очільник Apple Джон Тернус розпочав радикальну перебудову корпоративної структури. Головна мета змін полягає в тому, щоб зробити компанію значно швидшою, гнучкішою та суттєво наростити випуск нових пристроїв.

Швидші релізи та ліквідація бюрократії

Технологічний гігант планує відмовитися від звичного графіка анонсів навесні та восени. Натомість Купертіно випускатиме нові пристрої рівномірно протягом усього року та сміливіше експериментуватиме з форматами. Для прискорення процесів 51-річний Джон Тернус розпочав скорочення середньої ланки менеджменту, ліквідовуючи посади керівників інженерних програм, пише 9to5Mac.

Раніше саме ці фахівці десятиліттями відповідали за графіки розробки та координацію між командами. Скорочення вже торкнулися близько пів десятка директорів у підрозділі розробки апаратного забезпечення. Працівникам дали лише кілька тижнів на пошук нових посад усередині корпорації, а решту звільнять до кінця поточного року.

Усе стало значно більш практичним і контрольованим, ніж раніше,

– прокоментувала ситуацію обізнана особа, яка говорила з журналістом Bloomberg Марком Гурманом.

Тернус просував ідею зменшення штату ще під час керівництва відділом апаратного забезпечення. На загальних зборах він показував графік зростання кількості працівників та закликав наймати менше людей, але отримувати більші результати від наявних інженерів. Попри це, влітку компанія скасувала план звільнення 5 тисяч працівників служби підтримки AppleCare.

Водночас керівництво прагне наростити прибутки від сервісного підрозділу разом із віцепрезидентом Едді К'ю та фінансовим директором Кеваном Парехом за рахунок нових послуг і монетизації. Поки що немає деталей про те, які це будуть продукти.

Наразі у продукт-менеджменті панує напружена атмосфера, оскільки від команд вимагають створювати більше продуктів у значно коротші терміни.