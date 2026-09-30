Более частые релизы и сокращение бюрократии

Технологический гигант планирует отказаться от привычного графика анонсов весной и осенью. Вместо этого Купертино будет выпускать новые устройства равномерно в течение всего года и смелее экспериментировать с форматами. Для ускорения процессов 51-летний Джон Тернус приступил к сокращению среднего звена менеджмента, ликвидируя должности руководителей инженерных программ, пишет 9to5Mac.

Ранее именно эти специалисты десятилетиями отвечали за графики разработки и координацию между командами. Сокращения уже коснулись около полудюжины директоров в подразделении разработки аппаратного обеспечения. Сотрудникам дали всего несколько недель на поиск новых должностей внутри корпорации, а остальных уволят до конца текущего года.

Все стало гораздо более практичным и контролируемым, чем раньше,

– прокомментировала ситуацию осведомленная особа, беседовавшая с журналистом Bloomberg Марком Гурманом.

Тернус продвигал идею сокращения штата еще во время руководства отделом аппаратного обеспечения. На общем собрании он демонстрировал график роста численности сотрудников и призывал нанимать меньше людей, но добиваться больших результатов от имеющихся инженеров. Несмотря на это, летом компания отменила план увольнения 5 тысяч сотрудников службы поддержки AppleCare.

В то же время руководство стремится увеличить прибыль от сервисного подразделения вместе с вице-президентом Эдди Кью и финансовым директором Кеваном Парехом за счет новых услуг и монетизации. Пока нет подробностей о том, какие это будут продукты.

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В настоящее время в отделе продуктового менеджмента царит напряженная атмосфера, поскольку от команд требуют создавать больше продуктов в значительно более сжатые сроки.