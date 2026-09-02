Перший день Джона Тернуса на посаді CEO Apple: зміни, перестановки та звернення до працівників

Apple офіційно розпочала нову еру під керівництвом генерального директора Джона Тернуса. Його перший день стартував із кадрових змін та листа до підлеглих, у якому він окреслив плани корпорації.

Перші кадрові перестановки та лист до працівників

Новий очільник компанії надіслав усім співробітникам першу офіційну службову записку, пише 9to5Mac. У цьому листі керівник подякував колишньому очільнику Тіму Куку, який тепер обійме посаду виконавчого голови ради директорів. Джон Тернус зазначив, що компанії неймовірно пощастило мати лідера, який керував корпорацією на основі людських цінностей, порядності та людяності.

Я маю велику честь обійняти цю посаду в дійсно найкращій компанії у світі та неймовірно радий усьому, що ми підготували,

– сказав генеральний директор Apple Джон Тернус.

Також керівник натякнув на майбутній масштабний захід "Surprise and shine", який компанія проведе наступного тижня, та запевнив, що команда вже розробляє дивовижні продукти, які поки важко навіть уявити.

Радикальні зміни в керівництві техногіганта

Паралельно з листом у кулуарах компанії розпочалися масштабні перестановки. Аналітики очікують, що Джон Тернус змінить традиційний підхід Тіма Кука, який часто зберігав за колишніми керівниками дрібні посади.

Як повідомляє видання Bloomberg, посаду керівника корпоративних послуг залишив колишній фінансовий директор Лука Маестрі . Раніше він відповідав за інформаційні системи, безпеку та нерухомість, а тепер ці обов'язки виконуватиме чинний фінансовий директор Кеван Парекх. Сам Лука Маестрі залишається в штаті лише для викладання в корпоративному університеті Apple University.

. Раніше він відповідав за інформаційні системи, безпеку та нерухомість, а тепер ці обов'язки виконуватиме чинний фінансовий директор Кеван Парекх. Сам Лука Маестрі залишається в штаті лише для викладання в корпоративному університеті Apple University. Також з оновленої сторінки керівництва зник голова напрямку злиттів та поглинань Адріан Періка . Фахівці припускають, що новий гендиректор планує агресивнішу тактику купівлі інших компаній.

. Фахівці припускають, що новий гендиректор планує агресивнішу тактику купівлі інших компаній. Крім того, Джон Тернус повернув з пенсії колишню віцепрезидентку Лауру Легрос, яка тепер виконуватиме функції керівниці апарату.

Попри великі організаційні зміни, компанія, як очікується, без проблем проведе масштабну презентацію дев'ятого вересня, про що у соціальній мережі X натякнув керівник із маркетингу Грег Джозвіак.

Джон Тернус нарешті у Twitter

Ще однією великою подією, за якою слідкували користувачі інтернету, стала активність у соцмережі X, яку багато хто досі називає Twitter. Тернус запустив сторінку ще у червні 2026 року, проте вона лишалася повністю неактивною. 1 вересня він додав новий опис сторінки, вказавши актуальну посаду. Крім того, він зробив свою першу публікацію.

hello — John Ternus (@johnternus) September 1, 2026

Не менш прискіпливо спостерігали й за Тімом Куком, публікуючи меми та жарти про те, що йому варто швидше змінити опис своєї сторінки, бо він уже не CEO компанії. Врешті публіка таки дочекалася: Кук відредагував сторінку і разом із появою Тернуса на його сторінці з'явилася нова посада – "Apple Executive Chairman".