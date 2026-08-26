Apple проведе свою традиційну осінню презентацію 9 вересня 2026 року. Захід отримав назву "Surprise and shine" і відбудеться в театрі Стіва Джобса на території Apple Park. Про це пише Techradar.

Що Apple покаже на вересневій презентації?

Початок презентації запланований на 10:00 за тихоокеанським часом, 13:00 за східним часом та 18:00 за британським часом. Apple транслюватиме захід онлайн, тому стежити за презентацією зможуть не лише запрошені гості.

Вересневий захід зазвичай є головною презентацією Apple у другій половині року. Компанія традиційно використовує його для представлення нового покоління iPhone та Apple Watch, однак цього разу список можливих новинок виглядає значно ширшим.

Особливу увагу привертає те, що презентація стане першою великою вересневою подією Apple для Джона Тернуса як генерального директора компанії. Він очолить Apple лише за вісім днів до заходу. Очікується, що саме Тернус відкриє презентацію традиційним привітанням "Доброго ранку". Водночас не виключена поява на сцені Тіма Кука.

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Чому запрошення Apple викликало стільки припущень?

Головним джерелом спекуляцій стало саме оформлення запрошення. Apple використала яскравий синій фон, який може нагадувати небо над Apple Park. У центрі зображений логотип компанії з кольоровим світінням і розмитими ефектами.

Навколо логотипа також помітна своєрідна кругова форма. Вона може бути просто елементом дизайну, але прихильники Apple вже шукають у ній можливі підказки.

Форма може нагадувати круглу конструкцію Apple Park або театр Стіва Джобса. Інше припущення пов'язане з оновленою версією Siri зі штучним інтелектом, робота якої може бути представлена через візуальні ефекти, що нагадують рух.

Ще цікавішою є вертикальна лінія посередині логотипа Apple. Вона потенційно може бути натяком на складаний iPhone. Apple традиційно не розкриває зміст майбутньої презентації наперед, тому будь-які подібні трактування залишаються припущеннями. Однак цього разу сама компанія прямо пообіцяла "сюрприз", що лише посилює очікування.

Чи справді Apple нарешті покаже складаний iPhone?

Найбільшою потенційною новинкою вересневої презентації може стати перший складаний iPhone. За попередніми витоками, пристрій може отримати назву iPhone Ultra.

Очікується, що за форматом він буде близьким до сучасних складаних смартфонів на кшталт Samsung Galaxy Z Fold 8. Тобто в складеному стані це буде смартфон звичайного формату, який після розкриття перетворюється на пристрій із більшим внутрішнім екраном.

Для Apple такий продукт матиме особливе значення. Складані смартфони вже кілька років представлені в асортименті конкурентів, однак компанія досі не випускала власну модель.

Якщо iPhone Ultra справді дебютує у вересні, Apple може спробувати зробити складані смартфони більш масовим продуктом, використовуючи власний дизайн, програмне забезпечення та екосистему. Саме тому можливий iPhone Ultra може стати головною новинкою презентації і першим великим "One more thing" для епохи Джона Тернуса.

Водночас важливо, що інформація про складаний iPhone наразі ґрунтується на витоках і прогнозах, а не на офіційному підтвердженні Apple.

Які ще iPhone можуть представити?

Складана модель, ймовірно, не буде єдиним новим смартфоном Apple.

На презентації очікується поява iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Водночас звичайний iPhone 18, за наявною інформацією, цього разу можуть не показати. Також не варто очікувати другого покоління iPhone Air. За даними з неофіційних джерел, Apple може розділити запуск моделей у часі, зосередивши вересневу презентацію саме на професійних пристроях і новому Ultra.

Це зробить майбутню презентацію дещо нетиповою для Apple, оскільки компанія може відмовитися від одночасного представлення всього нового покоління iPhone.

Які інші пристрої може показати Apple?

iPhone та потенційний складаний смартфон можуть бути головними героями заходу, але список можливих новинок цим не обмежується.

Apple, за чутками, представить Apple Watch Series 12 та нове покоління Apple Watch Ultra 4. Також можливий дебют нових навушників AirPods 5 та AirPods 5 з активним шумозаглушенням. Водночас не варто очікувати AirPods Pro з камерами – за останніми витоками, такий продукт може з'явитися лише у 2027 році.

Ще один потенційний напрямок – пристрої для розумного дому.

Apple може оновити HomePod mini та Apple TV 4K. За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, обидва продукти входять до планів компанії на 2026 рік. Разом з Apple TV також може з'явитися новий пульт Siri Remote. Це може бути важливим оновленням для пристрою, особливо з огляду на майбутні можливості Siri зі штучним інтелектом.

Чому Siri AI може стати важливою частиною презентації?

Одним із ключових програмних нововведень Apple цього року має стати оновлена Siri зі штучним інтелектом.

Очікується, що Siri AI почне виходити восени як бета-версія для користувачів, спочатку доступна за списком очікування. Функції мають бути пов'язані з новими версіями операційних систем, включно з iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Tahoe, watchOS 27 та tvOS 27.

Саме тому оновлення HomePod mini та Apple TV може мати додатковий сенс. Siri давно є частиною екосистеми Apple, але компанія хоче зробити її значно важливішим елементом взаємодії з пристроями.

У майбутньому це може стати основою для нових домашніх продуктів Apple. Серед них раніше згадувався навіть пристрій із домашнім екраном і роботизованою рукою.

Apple також уже готує нові комп'ютерні продукти. Незадовго до вересневої презентації компанія представила нові чипи M6 та M5 Ultra, а також оновлені Mac mini і Mac Studio. Це може бути ознакою того, що Apple навмисно винесла частину новинок за межі великого вересневого заходу, звільнивши місце для масштабнішої презентації.

Чи з'являться нові навушники Beats?

Окремою інтригою залишаються продукти бренду Beats, який належить Apple.

За останніми витоками, компанія готує нові накладні навушники, які можуть отримати назву Beats 360. Певні сторінки продукту вже з'являлися в інтернеті, а окремі екземпляри навушників, за даними TechRadar, могли потрапити до відомих спортсменів.

Однак їхня поява саме на вересневій презентації Apple виглядає менш імовірною. Beats зазвичай не отримує багато часу під час основних презентацій Apple.

Водночас навушники можуть вийти приблизно в той самий період, що й основні новинки компанії. У результаті вереснева подія Apple може стати однією з найбільш насичених за останні роки. Компанія готує нові iPhone, Apple Watch та AirPods, а також може представити оновлення домашніх пристроїв.

Проте головна інтрига залишається навколо iPhone Ultra. Якщо Apple справді покаже складаний смартфон, це стане одним із найпомітніших апаратних дебютів компанії за останні роки.

Поки що Apple лише підтвердила дату, місце проведення та слоган "Surprise and shine". Решта деталей залишаються на рівні витоків, прогнозів та інтерпретацій запрошення.