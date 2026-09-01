Руйнівний рекорд: Ель-Ніньйо розігрівся до тисячолітнього максимуму

Кліматичний феномен Ель-Ніньйо, що виникає у східній частині Тихого океану, досяг найбільшої сили за останні 1000 років. Це відкриття зробили екологи, які дослідили стародавні корали Галапагоських островів та порівняли отримані дані з сучасними показниками кліматичних моделей

Загроза планетарного масштабу

Цей природний процес разом зі своїм прохолодним двійником Ла-Нінья кожні кілька років змінює розподіл опадів у тропіках, викликає посуху в Австралії та повені в Перу. Разом вони утворюють циклічні коливання, відомі як ENSO. Науковці вважають їх найбільшим джерелом щорічних змін клімату на Землі, пише Ars Technica.

Раніше вчені не мали точних доказів, чи посилює глобальне потепління ці температурні гойдалки. Щоб з'ясувати це, дослідники реконструювали температурну історію океану за останні тисячу років.

Галапагоські острови лежать у самому центрі коливань у східній частині Тихого океану. Корали ростуть тут на один – два сантиметри на рік, накопичуючи у своїх скелетах інформацію про температуру води. Вчені проаналізували співвідношення стронцію до кальцію та ізотопи кисню в коралових кістяках. Вилучення крихітних зразків міліметр за міліметром дало змогу створити щомісячний температурний щоденник за століття існування колоній.

Для аналізу глибинної історії науковці використали мертві корали, вік яких дослідники вирахували за допомогою уран-торієвого методу. Деякі зразки, які викинуло на берег, мали вік сто, двісті чи навіть дев'ятсот років.

У підсумку дослідники отримали детальний температурний звіт, що охоплює період від 1100 року нашої ери. Показники останніх чотирьох десятиліть виявилися надзвичайно аномальними.

Людський слід у глобальному потеплінні

Температурна мінливість після 1984 року виявилася на 36,5 відсотка вищою, ніж у доіндустріальний період 1000 – 1850 років. Також вона на 16,2 відсотка перевищує коливання періоду 1851 – 1982 років. Це означає, що аномалії, які раніше приносили підвищення температури на один – два градуси Цельсія, тепер прогрівають воду на три – чотири градуси Цельсія. Найсильніші відхилення відбуваються саме в бік потепління через Ель-Ніньйо.

Дослідники завантажили ці дані в кілька кліматичних моделей, щоб виявити вплив людини. Моделювання показало, що природні чинники, як-от вулкани чи коливання сонячної активності, не спроможні самостійно викликати такі масштабні зрушення. Надійність цього висновку наближається до 99 відсотків, що вказує на безпосередній зв'язок посилення Ель-Ніньйо з діяльністю людства. Свої висновки автори опублікували у відомому науковому журналі Science.

Ми пов'язуємо це з потеплінням, і ми знаємо причину – це використання людством викопного палива,

– заявив еколог з Мічиганського університету Джулі Коул.

Наслідки для майбутнього планети

Гаряче повітря утримує більше водяної пари, тому навіть за незмінної сили коливань повені та посухи стануть руйнівнішими в усьому світі. Попри сподівання на стабілізацію клімату, сильніші коливання температури океану лише погіршать ці наслідки.

Після завершення дослідження планету охопили ще дві надпотужні хвилі Ель-Ніньйо, а зараз розвивається третя, яка знову загрожує побити рекорди. Це свідчить про настання нової кліматичної реальності на Землі.