Угроза планетарного масштаба

Этот природный процесс вместе со своим прохладным двойником Ла-Нинья каждые несколько лет изменяет распределение осадков в тропиках, вызывает засуху в Австралии и наводнения в Перу. Вместе они образуют циклические колебания, известные как ENSO. Ученые считают их главным источником ежегодных изменений климата на Земле, пишет Ars Technica.

Ранее у ученых не было точных доказательств того, усиливает ли глобальное потепление эти температурные колебания. Чтобы выяснить это, исследователи реконструировали температурную историю океана за последнюю тысячу лет.

Галапагосские острова находятся в самом центре колебаний в восточной части Тихого океана. Кораллы растут здесь на один–два сантиметра в год, накапливая в своих скелетах информацию о температуре воды. Ученые проанализировали соотношение стронция к кальцию и изотопы кислорода в коралловых скелетах. Извлечение крошечных образцов миллиметр за миллиметром позволило составить ежемесячный температурный дневник за столетие существования колоний.

Для анализа глубокой истории ученые использовали мертвые кораллы, возраст которых исследователи рассчитали с помощью уран-ториевого метода. Некоторые образцы, выброшенные на берег, имели возраст сто, двести или даже девятьсот лет.

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В итоге исследователи получили подробный температурный отчет, охватывающий период с 1100 года нашей эры. Показатели последних четырех десятилетий оказались чрезвычайно аномальными.

Человеческий след в глобальном потеплении

Температурная изменчивость после 1984 года оказалась на 36,5 процента выше, чем в доиндустриальный период 1000–1850 годов. Также она на 16,2 процента превышает колебания периода 1851–1982 годов. Это означает, что аномалии, которые ранее приводили к повышению температуры на один–два градуса Цельсия, теперь нагревают воду на три–четыре градуса Цельсия. Наиболее сильные отклонения происходят именно в сторону потепления из-за Эль-Ниньо.

Исследователи загрузили эти данные в несколько климатических моделей, чтобы выявить влияние человека. Моделирование показало, что природные факторы, такие как вулканы или колебания солнечной активности, не способны самостоятельно вызвать столь масштабные изменения. Достоверность этого вывода приближается к 99 процентам, что указывает на непосредственную связь усиления Эль-Ниньо с деятельностью человечества. Свои выводы авторы опубликовали в известном научном журнале Science.

Мы связываем это с потеплением, и мы знаем причину – это использование человечеством ископаемого топлива,

– заявила эколог из Мичиганского университета Джули Коул.

Последствия для будущего планеты

Горячий воздух удерживает больше водяного пара, поэтому даже при неизменной интенсивности колебаний наводнения и засухи станут более разрушительными во всем мире. Несмотря на надежды на стабилизацию климата, более сильные колебания температуры океана только усугубят эти последствия.

После завершения исследования планету охватили еще две сверхмощные волны Эль-Ниньо, а сейчас развивается третья, которая вновь грозит побить рекорды. Это свидетельствует о наступлении новой климатической реальности на Земле.