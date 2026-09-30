Цьогорічний Ель-Ніньйо приготував для людства ще один неприємний сюрприз

У Тихому океані сформувався надпотужний "супер Ель-Ніньйо", який вивільнив колосальну підводну хвилю Кельвіна. Цей тепловий імпульс уже прямує до берегів та загрожує спричинити масштабні повені, шторми й підняття рівня океану цієї осені.

Прихована загроза підводного теплового імпульсу

Людство опинилося на невідомій території через розвиток рекордного за силою кліматичного явища. Цей глобальний процес провокує сплеск спеки, посухи та лісових пожеж по всій планеті, а тепер він вивільнив особливий океанічний імпульс, пише IFLScience.

Океанічні хвилі Кельвіна не є звичайними водяними валами на поверхні. Це потужний підводний імпульс тепла, який переміщується на величезні відстані та піднімає рівень води. Американські вчені передбачають, що хвиля досягне берегів Каліфорнії вже цієї осені та підвищить рівень моря на кілька сантиметрів. Але це чекає не лише на США.

Затоплення та загроза нових штормів

Науковці пояснюють, що рівень моря зростає не через збільшення об'єму води, а через її теплове розширення. У поєднанні з високими припливами, штормами та руйнівними атмосферними ріками це створює ризик катастрофічних повеней і швидкого розмивання берегової лінії.

Ситуацію ускладнює загальне підвищення рівня океану, яке спричиняє глобальна зміна клімату. До того ж, метеорологи медіаплатформи AccuWeather попереджають про існування атмосферних хвиль Кельвіна, які рухаються в повітрі та створюють сприятливі умови для виникнення ураганів і тропічних циклонів.

Каліфорнія готується

У зв'язку з прогнозами фахівців Центру прогнозування клімату Національної погодної служби, губернатор Каліфорнії Гейвін Ньюсом оголосив надзвичайний стан ще 1 вересня 2026 року. Влада штату прагне заздалегідь підготувати інфраструктуру, захистити місцеві громади та прискорити спорудження протиповіневих дамб.

Каліфорнія вже зараз вживає заходів для захисту громад від потенційно історичного Ель-Ніньйо, оскільки ми знаємо, наскільки серйозними можуть бути такі екстремальні погодні явища, спричинені зміною клімату,

– прокоментував секретар із природних ресурсів Каліфорнії Вейд Кроуфут.

Урядовці сподіваються, що ці кроки дозволять мінімізувати збитки від стихії. Комплексна підготовка допомагає зберегти людські життя та захистити природні ресурси штату від прийдешньої негоди.

Як Ель-Ніньйо вплине на Європу

Цьогорічний Ель-Ніньйо справді може стати винятково сильним. За даними NOAA, станом на вересень 2026 року температура поверхні екваторіальної частини Тихого океану в окремих районах уже більш ніж на 3 градуси Цельсія перевищує норму, а ймовірність дуже сильного Ель-Ніньйо восени та взимку 2026 – 2027 років перевищує 90%. NOAA також оцінює у 75% ймовірність того, що подія в жовтні – грудні стане історично сильною, тобто перевищить рівень попередніх Ель-Ніньйо з 1950 року.

Всесвітня метеорологічна організація очікує, що Ель-Ніньйо збережеться щонайменше до лютого 2027 року, причому пік його сили припаде приблизно на кінець 2026 або початок 2027 року.

Важливо, однак, розуміти, що термін "супер Ель-Ніньйо" не є офіційною категорією Всесвітньої метеорологічної організації. Це радше неформальна назва для надзвичайно сильного епізоду ENSO.

Ель-Ніньйо виникає за тисячі кілометрів від Європи, але зміни температури Тихого океану здатні перебудовувати атмосферну циркуляцію всієї Північної півкулі. Через ланцюг так званих телеконекцій змінюється положення струминних течій, зон високого та низького тиску і траєкторій циклонів. Саме тому наслідки явища можуть проявлятися навіть у регіонах, безпосередньо не пов'язаних із тропічним Тихим океаном.

За останніми прогнозами Copernicus, європейська зима 2026 – 2027 років має тенденцію до температур вище середніх практично на всій території континенту. Одночасно більша частина Європи, за винятком південних і північних окраїн, може отримати більше опадів, ніж зазвичай. Це поки що сезонний прогноз, а не конкретний сценарій погоди на окремий місяць чи тиждень.

Наукові дослідження показують, що зв'язок між Ель-Ніньйо та європейською погодою неоднаковий у різні періоди зими. У першій половині сезону сигнал може бути відносно слабким, тоді як наприкінці зими вплив атмосферних телеконекцій стає помітнішим. Для Ель-Ніньйо характерне посилення західного перенесення повітря в частині Європи, що здатне приносити тепле й вологе атлантичне повітря. Водночас у північних районах Європи сильні Ель-Ніньйо можуть супроводжуватися короткочасними епізодами різкого похолодання.

Особливо цікаві результати досліджень саме "супер Ель-Ніньйо". Аналіз подій 1982 – 1983, 1997 – 1998 та 2015 – 2016 років показав, що вони могли спричиняти швидку зміну фаз Північноатлантичного та Арктичного коливань у січні. Така перебудова атмосферної циркуляції пов'язувалася з холодними періодами у Північній Європі. Тобто дуже сильний Ель-Ніньйо зовсім не означає, що вся Європа отримає одну довгу теплу зиму. Навпаки, середній температурний фон може бути вищим за норму, але окремі холодні вторгнення залишаються можливими.

А що буде в Україні

Для України ситуація складніша, оскільки країна перебуває на східній периферії європейської системи атмосферної циркуляції. Ель-Ніньйо не "приносить" тепло чи холод безпосередньо в Україну. Його сигнал спочатку змінює глобальну циркуляцію, а вже потім на українську погоду впливають Північноатлантичне коливання, Арктичне коливання, активність полярного вихору, положення циклонів та напрямок переміщення повітряних мас.

Тому говорити, що сильний Ель-Ніньйо автоматично означатиме теплу зиму в Україні, було б неправильно. Сезонні прогнози Copernicus наразі дають загальний сигнал на теплішу за норму зиму в Європі, але чіткість прогнозу саме для України значно нижча. Крім того, навіть на тлі теплої зими можуть виникати нетривалі, але сильні вторгнення арктичного повітря зі значними морозами та снігопадами.

Для України потенційно важливішим наслідком може стати не стільки абсолютна температура, скільки нестабільність погоди. Якщо західне перенесення повітря посилиться, Україна частіше отримуватиме вологе атлантичне повітря, що може означати відлиги, дощ або мокрий сніг замість тривалого снігового покриву. Якщо ж атмосферна циркуляція тимчасово перейде в інший режим, можливі різкі похолодання.

Є ще один важливий аспект – весна 2027 року. Історичні спостереження вказують на зв'язок сильних зимових Ель-Ніньйо з підвищеною кількістю весняних опадів у широкій смузі від Британських островів через Центральну Європу на схід. Дослідження, яке охоплювало понад століття спостережень, виявило особливо помітний сигнал у березні – травні. Для України це потенційно означає підвищену увагу до режиму опадів навесні 2027 року, хоча прямий прогноз для конкретної області на основі одного лише Ель-Ніньйо робити не можна.