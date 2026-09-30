Скрытая угроза подводного теплового импульса

Человечество оказалось на неизведанной территории из-за развития климатического явления рекордной силы. Этот глобальный процесс провоцирует всплеск жары, засухи и лесных пожаров по всей планете, а теперь он вызвал особый океанический импульс, пишет IFLScience.

Океанические волны Кельвина – это не обычные водные волны на поверхности. Это мощный подводный тепловой импульс, который перемещается на огромные расстояния и поднимает уровень воды. Американские ученые прогнозируют, что волна достигнет побережья Калифорнии уже этой осенью и поднимет уровень моря на несколько сантиметров. Но это ждет не только США.

Наводнения и угроза новых штормов

Ученые объясняют, что уровень моря растет не из-за увеличения объема воды, а из-за ее теплового расширения. В сочетании с высокими приливами, штормами и разрушительными атмосферными реками это создает риск катастрофических наводнений и быстрого размывания береговой линии.

Ситуацию осложняет общее повышение уровня океана, вызванное глобальным изменением климата. К тому же метеорологи медиаплатформы AccuWeather предупреждают о существовании атмосферных волн Кельвина, которые движутся в воздухе и создают благоприятные условия для возникновения ураганов и тропических циклонов.

Калифорния готовится

В связи с прогнозами специалистов Центра прогнозирования климата Национальной метеорологической службы губернатор Калифорнии Хэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение еще 1 сентября 2026 года. Власти штата стремятся заранее подготовить инфраструктуру, защитить местные общины и ускорить строительство противопаводковых дамб.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Калифорния уже сейчас принимает меры для защиты общин от потенциально исторического Эль-Ниньо, поскольку мы знаем, насколько серьезными могут быть такие экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата,

– прокомментировал секретарь по природным ресурсам Калифорнии Уэйд Кроуфут.

Чиновники надеются, что эти меры позволят минимизировать ущерб от стихии. Комплексная подготовка помогает спасти человеческие жизни и защитить природные ресурсы штата от грядущих непогоды.

Как Эль-Ниньо повлияет на Европу

Эль-Ниньо в этом году действительно может стать исключительно сильным. По данным NOAA, по состоянию на сентябрь 2026 года температура поверхности экваториальной части Тихого океана в отдельных районах уже более чем на 3 градуса Цельсия превышает норму, а вероятность очень сильного Эль-Ниньо осенью и зимой 2026–2027 годов превышает 90%. NOAA также оценивает в 75% вероятность того, что явление в октябре – декабре станет исторически сильным, то есть превысит уровень предыдущих Эль-Ниньо с 1950 года.

Всемирная метеорологическая организация ожидает, что Эль-Ниньо сохранится как минимум до февраля 2027 года, причем пик его силы придется примерно на конец 2026 или начало 2027 года.

Важно, однако, понимать, что термин "супер-Эль-Ниньо" не является официальной категорией Всемирной метеорологической организации. Это скорее неформальное название для чрезвычайно сильного эпизода ENSO.

Эль-Ниньо возникает за тысячи километров от Европы, но изменения температуры Тихого океана способны перестраивать атмосферную циркуляцию всего Северного полушария. Через цепь так называемых телеконнекций меняется положение струйных течений, зон высокого и низкого давления и траекторий циклонов. Именно поэтому последствия этого явления могут проявляться даже в регионах, непосредственно не связанных с тропическим Тихим океаном.

Согласно последним прогнозам Copernicus, европейская зима 2026–2027 годов будет характеризоваться тенденцией к температурам выше средних практически на всей территории континента. В то же время большая часть Европы, за исключением южных и северных окраин, может получить больше осадков, чем обычно. Это пока сезонный прогноз, а не конкретный сценарий погоды на отдельный месяц или неделю.

Научные исследования показывают, что связь между Эль-Ниньо и европейской погодой неодинакова в разные периоды зимы. В первой половине сезона сигнал может быть относительно слабым, тогда как в конце зимы влияние атмосферных телеконнекций становится более заметным. Для Эль-Ниньо характерно усиление западного переноса воздуха в части Европы, что способно приносить теплый и влажный атлантический воздух. В то же время в северных районах Европы сильные явления Эль-Ниньо могут сопровождаться кратковременными эпизодами резкого похолодания.

Особенно интересны результаты исследований именно "супер-Эль-Ниньо". Анализ событий 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годов показал, что они могли вызывать быстрое изменение фаз Североатлантических и Арктических колебаний в январе. Такая перестройка атмосферной циркуляции связывалась с холодными периодами в Северной Европе. То есть очень сильное явление Эль-Ниньо вовсе не означает, что вся Европа получит одну длинную теплую зиму. Наоборот, средний температурный фон может быть выше нормы, но отдельные холодные вторжения остаются возможными.

А что будет в Украине

Для Украины ситуация сложнее, поскольку страна находится на восточной периферии европейской системы атмосферной циркуляции. Эль-Ниньо не "приносит" тепло или холод непосредственно в Украину. Его влияние сначала изменяет глобальную циркуляцию, а уже затем на украинскую погоду влияют Североатлантическое колебание, Арктическое колебание, активность полярного вихря, положение циклонов и направление перемещения воздушных масс.

Поэтому говорить, что сильное Эль-Ниньо автоматически означает теплую зиму в Украине, было бы неправильно. Сезонные прогнозы Copernicus пока дают общий сигнал о более теплой, чем обычно, зиме в Европе, но точность прогноза именно для Украины значительно ниже. Кроме того, даже на фоне теплой зимы могут возникать кратковременные, но сильные вторжения арктического воздуха со значительными морозами и снегопадами.

Для Украины потенциально более важным последствием может стать не столько абсолютная температура, сколько нестабильность погоды. Если западный перенос воздуха усилится, Украина будет чаще получать влажный атлантический воздух, что может означать оттепели, дождь или мокрый снег вместо длительного снежного покрова. Если же атмосферная циркуляция временно перейдет в другой режим, возможны резкие похолодания.

Есть еще один важный аспект – весна 2027 года. Исторические наблюдения указывают на связь сильных зимних явлений Эль-Ниньо с повышенным количеством весенних осадков в широкой полосе от Британских островов через Центральную Европу на восток. Исследование, охватывающее более века наблюдений, выявило особенно заметный сигнал в марте – мае. Для Украины это потенциально означает необходимость уделять повышенное внимание режиму осадков весной 2027 года, хотя прямой прогноз для конкретной области на основе одного лишь явления Эль-Ниньо делать нельзя.