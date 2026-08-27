Китай запустив гігантський дирижабль, що генерує мегавати енергії на висоті 4000 метрів

Епоха дирижаблів повертається, але тепер із новою метою. Китайські інженери успішно випробували величезний наповнений гелієм апарат, який здатний видобувати енергію з потужних висотних вітрів. Ця технологія може змінити підхід до відновлюваної енергетики.

Як працює повітряна турбіна?

Як повідомляє TechRadar, інженери успішно підняли в небо апарат під назвою S4000. Цей наповнений гелієм дирижабль, довжина якого співставна з літаком Boeing 747, піднявся на висоту 4000 метрів, згенерував електроенергію та безпечно повернувся на землю.

Головна мета S4000 полягає у використанні сильних вітрів, які дмуть високо над поверхнею землі. Для цього розробники встановили турбіни з обох боків корпусу апарата. На такій висоті повітряні потоки значно потужніші та стабільніші, ніж біля землі. Зібрану електрику дирижабль передає на базову станцію за допомогою довгого спеціального кабелю.



Дирижабль S4000 / CCTV

Які переваги має така система?

Розміщення вітрогенераторів у небі дає S4000 кілька суттєвих переваг над звичайними наземними установками:

По-перше, апарат може переміщатися у більш вітряні райони, адаптуючись до погодних умов або потреб конкретного регіону.

По-друге, така система займає мінімум місця на землі. Це звільняє площі для інших потреб і потенційно зменшує кількість скарг від місцевих жителів, які часто критикують будівництво традиційних вітрових ферм.

Хто створив S4000

Створили інноваційний дирижабль фахівці китайської компанії Sawes Energy Technology спільно з Університетом Цінхуа та Дослідницьким інститутом аерокосмічної інформації Китайської академії наук. Попри те, що S4000 є новітньою моделлю, розробники вже мають досвід у цій сфері. Їхні попередні версії, S1500 та S2000, зібрали замовлень на загальну суму 500 мільйонів юанів, що еквівалентно 74,3 мільйона доларів.

Що відомо про перспективи технології?

Успішне випробування S4000 свідчить про те, що технологія вже близька до масового впровадження. Повітряні електростанції можуть стати важливим кроком у розвитку відновлюваної енергетики, пропонуючи мобільне та ефективне рішення для генерації чистої енергії.