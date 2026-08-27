Как работает воздушная турбина?

Как сообщает TechRadar, инженеры успешно подняли в небо аппарат под названием S4000. Этот наполненный гелием дирижабль, длина которого сопоставима с самолетом Boeing 747, поднялся на высоту 4000 метров, сгенерировал электроэнергию и благополучно вернулся на землю.

Главная цель S4000 заключается в использовании сильных ветров, дующих высоко над поверхностью земли. Для этого разработчики установили турбины с обеих сторон корпуса аппарата. На такой высоте воздушные потоки значительно мощнее и стабильнее, чем у земли. Выработанную электроэнергию дирижабль передает на базовую станцию с помощью длинного специального кабеля.



Дирижабль S4000 / CCTV

Какие преимущества имеет такая система?

Размещение ветрогенераторов в небе дает S4000 несколько существенных преимуществ перед обычными наземными установками:

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Во-первых, аппарат может перемещаться в более ветреные районы, адаптируясь к погодным условиям или потребностям конкретного региона.

Во-вторых, такая система занимает минимум места на земле. Это освобождает площади для других нужд и потенциально снижает количество жалоб от местных жителей, которые часто критикуют строительство традиционных ветровых ферм.

Кто создал S4000

Инновационный дирижабль создали специалисты китайской компании Sawes Energy Technology совместно с Университетом Цинхуа и Исследовательским институтом аэрокосмической информации Китайской академии наук. Несмотря на то, что S4000 является новейшей моделью, разработчики уже имеют опыт в этой сфере. Их предыдущие версии, S1500 и S2000, собрали заказы на общую сумму 500 миллионов юаней, что эквивалентно 74,3 миллиона долларов.

Что известно о перспективах этой технологии?

Успешные испытания S4000 свидетельствуют о том, что технология уже близка к массовому внедрению. Воздушные электростанции могут стать важным шагом в развитии возобновляемой энергетики, предлагая мобильное и эффективное решение для генерации чистой энергии.