Face ID проти Face Unlock – чому iPhone краще захищений обличчям

Розпізнавання обличчя давно стало звичним способом розблокування смартфонів. Але за схожою функцією в iPhone та Android стоять принципово різні технології, і це впливає на рівень захисту.

Головна різниця між технологіями полягає не стільки в алгоритмах, скільки в апаратному забезпеченні. Face ID від Apple використовує спеціальну систему датчиків для створення тривимірної моделі обличчя. Натомість базове Face Unlock на багатьох Android-смартфонах покладається переважно на програмну обробку зображення, отриманого фронтальною камерою. Про це пише BGR.

Чим Face ID відрізняється від Face Unlock?

Це важлива відмінність, оскільки вона безпосередньо впливає на те, наскільки легко систему можна обдурити, а також на її роботу в різних умовах.

Apple представила Face ID у 2017 році разом з iPhone X. Технологія стала заміною Touch ID після того, як компанія прибрала фізичну кнопку Home. Під час налаштування Face ID система TrueDepth проектує на обличчя користувача велику кількість невидимих точок. Камера одночасно отримує інфрачервоне зображення. На основі цих даних смартфон створює цифрову модель обличчя – так званий "faceprint", який зберігається на пристрої.

Коли користувач намагається розблокувати iPhone, TrueDepth знову сканує його обличчя та порівнює отриману інформацію зі збереженою моделлю. Тобто смартфон не просто перевіряє, наскільки схожим є звичайне фото, а аналізує тривимірну структуру обличчя. Саме тому фотографії недостатньо, щоб обійти Face ID. Звичайне фото є пласким зображенням і не містить необхідної інформації про глибину.

Чому Face ID працює навіть у складних умовах

Тривимірне та інфрачервоне сканування також допомагає Face ID працювати в ситуаціях, де звичайній камері було б складніше розпізнати користувача. Система здатна працювати за слабкого освітлення, а також коли людина носить сонцезахисні окуляри чи головний убір.

Ще одна особливість Face ID – функція розпізнавання уваги. Система може визначити, чи дивиться людина на екран. Це створює додатковий рівень захисту, оскільки смартфон не повинен розблокуватися просто через те, що його піднесли до обличчя власника, який, наприклад, спить.

Apple заявляє, що ймовірність помилкового позитивного збігу для Face ID становить приблизно 1 випадок на 1 мільйон. Водночас компанія зазначає, що ризик може бути вищим для близьких родичів із дуже схожою зовнішністю та для дітей віком до 13 років.

Face ID також використовується не лише для розблокування iPhone. Технологія підтримує авторизацію входу в різні сервіси та підтвердження покупок у межах екосистеми Apple, а також інтегрована в низку сторонніх застосунків.

Чому звичайний Face Unlock на Android слабший

Ситуація з Android значно більше залежить від конкретної моделі смартфона. На недорогих і частині середньобюджетних пристроїв Face Unlock може працювати за допомогою звичайної фронтальної камери. У такому випадку система фактично працює з двовимірним зображенням обличчя.

У смартфона немає окремої інформації про глибину обличчя, яку отримує Face ID. Він також може не використовувати інфрачервоний сенсор. Через це розпізнавання може працювати гірше в темряві або за інших несприятливих умов.

Є й інша проблема. Якщо система не може визначити глибину, їй складніше відрізнити реальне обличчя від його фотографії. Таке розблокування потенційно легше обійти за допомогою звичайного надрукованого зображення.

Схожі проблеми можуть виникати з окулярами або головними уборами, оскільки фронтальна камера має менше інформації для побудови надійної моделі обличчя.

Дослідження Which? показало проблеми десятків Android-смартфонів. Наскільки серйозною є ця проблема на практиці, перевіряла британська організація із захисту прав споживачів Which?. Вона тестує системи розпізнавання обличчя на Android-смартфонах із 2022 року.

З 208 протестованих моделей 133 смартфони, або 64%, вдалося обдурити за допомогою надрукованої двовимірної фотографії. Серед виробників пристроїв, які потрапили до тестування, були Samsung, Motorola, Asus, OnePlus і Nothing.

Через це Which? рекомендує на таких смартфонах використовувати сканер відбитків пальців або код доступу замість базової системи розпізнавання обличчя. Втім, говорити про всі Android-смартфони як про однаково небезпечні пристрої було б неправильно. Частина сучасних флагманів використовує значно складніші системи.

Які Android-смартфони мають захищеніше розпізнавання

Серед пристроїв, які не вдалося обдурити під час згаданих тестів, були сучасні флагманські моделі, зокрема Samsung Galaxy S26 та смартфони Google Pixel.

Окремо варто згадати Google Pixel 8 та новіші моделі. Їхня система Face Unlock класифікується як біометрична автентифікація Class 3 – найвищий клас, передбачений біометричною системою Android.

Завдяки цьому розпізнавання обличчя на сумісних Pixel може використовуватися не лише для розблокування самого смартфона, а й для доступу до банківських застосунків та інших захищених функцій. При цьому Pixel не отримує перевагу завдяки повній копії апаратної архітектури Face ID. Google використовує складні алгоритми машинного навчання, роботу яких забезпечують фірмові процесори Tensor, щоб підвищити стійкість системи до спроб підробки.

Отже, між Face ID та Face Unlock немає простого поділу на "Apple безпечно, Android небезпечно". Все залежить від того, яке саме апаратне та програмне рішення використав виробник.

Однак у випадку базових Android-систем, які працюють лише з двовимірним зображенням із фронтальної камери, рівень захисту може бути помітно нижчим. Face ID від Apple від початку побудована навколо спеціалізованої системи TrueDepth, яка використовує інформацію про глибину та інфрачервоне зображення.

Саме апаратна основа є головною відмінністю між двома підходами – і саме вона визначає, наскільки система здатна відрізнити справжнє обличчя власника від його фотографії.