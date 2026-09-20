Основное различие между технологиями заключается не столько в алгоритмах, сколько в аппаратном обеспечении. Face ID от Apple использует специальную систему датчиков для создания трехмерной модели лица. В то же время базовая функция Face Unlock на многих Android-смартфонах опирается преимущественно на программную обработку изображения, полученного фронтальной камерой. Об этом пишет BGR.

Почему Face ID отличается от Face Unlock?

Это важное отличие, поскольку оно напрямую влияет на то, насколько легко систему можно обмануть, а также на ее работу в различных условиях.

Apple представила Face ID в 2017 году вместе с iPhone X. Эта технология заменила Touch ID после того, как компания убрала физическую кнопку Home. При настройке Face ID система TrueDepth проецирует на лицо пользователя большое количество невидимых точек. Камера одновременно получает инфракрасное изображение. На основе этих данных смартфон создает цифровую модель лица – так называемый "faceprint", который хранится на устройстве.

Когда пользователь пытается разблокировать iPhone, TrueDepth вновь сканирует его лицо и сравнивает полученную информацию с сохраненной моделью. То есть смартфон не просто проверяет, насколько похоже обычное фото, а анализирует трехмерную структуру лица. Именно поэтому фотографии недостаточно, чтобы обойти Face ID. Обычное фото представляет собой плоское изображение и не содержит необходимой информации о глубине.

Почему Face ID работает даже в сложных условиях

Трехмерное и инфракрасное сканирование также помогает Face ID работать в ситуациях, когда обычной камере было бы сложнее распознать пользователя. Система способна работать при слабом освещении, а также когда человек носит солнцезащитные очки или головной убор.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Еще одна особенность Face ID – функция распознавания внимания. Система может определить, смотрит ли человек на экран. Это создает дополнительный уровень защиты, поскольку смартфон не должен разблокироваться просто из-за того, что его поднесли к лицу владельца, который, например, спит.

Apple заявляет, что вероятность ложного срабатывания Face ID составляет примерно 1 случай на 1 миллион. В то же время компания отмечает, что риск может быть выше для близких родственников с очень похожей внешностью и для детей в возрасте до 13 лет.

Face ID также используется не только для разблокировки iPhone. Технология поддерживает авторизацию входа в различные сервисы и подтверждение покупок в рамках экосистемы Apple, а также интегрирована в ряд сторонних приложений.

Почему обычная функция Face Unlock на Android менее надежна

Ситуация с Android в гораздо большей степени зависит от конкретной модели смартфона. На недорогих и части среднебюджетных устройствах Face Unlock может работать с помощью обычной фронтальной камеры. В таком случае система фактически работает с двумерным изображением лица.

У смартфона нет отдельной информации о глубине лица, которую получает Face ID. Он также может не использовать инфракрасный датчик. Из-за этого распознавание может работать хуже в темноте или при других неблагоприятных условиях.

Есть и другая проблема. Если система не может определить глубину, ей сложнее отличить реальное лицо от его фотографии. Такую разблокировку потенциально легче обойти с помощью обычного напечатанного изображения.

Подобные проблемы могут возникать с очками или головными уборами, поскольку фронтальная камера имеет меньше информации для построения надежной модели лица.

Исследование Which? выявило проблемы десятков Android-смартфонов. Насколько серьезна эта проблема на практике, проверяла британская организация по защите прав потребителей Which?. Она тестирует системы распознавания лиц на Android-смартфонах с 2022 года.

Из 208 протестированных моделей 133 смартфона, или 64%, удалось обмануть с помощью распечатанной двухмерной фотографии. Среди производителей устройств, попавших в тестирование, были Samsung, Motorola, Asus, OnePlus и Nothing.

В связи с этим Which? рекомендует на таких смартфонах использовать сканер отпечатков пальцев или код доступа вместо базовой системы распознавания лиц. Впрочем, говорить обо всех Android-смартфонах как об одинаково опасных устройствах было бы неправильно. Часть современных флагманов использует гораздо более сложные системы.

Какие Android-смартфоны обладают более защищенной системой распознавания

Среди устройств, которые не удалось обмануть во время упомянутых тестов, были современные флагманские модели, в частности Samsung Galaxy S26 и смартфоны Google Pixel.

Отдельно стоит упомянуть Google Pixel 8 и более новые модели. Их система Face Unlock классифицируется как биометрическая аутентификация Class 3 – самый высокий класс, предусмотренный биометрической системой Android.

Благодаря этому распознавание лица на совместимых Pixel может использоваться не только для разблокировки самого смартфона, но и для доступа к банковским приложениям и другим защищенным функциям. При этом Pixel не получает преимущество за счет полной копии аппаратной архитектуры Face ID. Google использует сложные алгоритмы машинного обучения, работу которых обеспечивают фирменные процессоры Tensor, чтобы повысить устойчивость системы к попыткам подделки.

Таким образом, между Face ID и Face Unlock нет простого деления на "Apple – безопасно, Android – опасно". Все зависит от того, какое именно аппаратное и программное решение использовал производитель.

Однако в случае базовых Android-систем, работающих только с двухмерным изображением с фронтальной камеры, уровень защиты может быть заметно ниже. Face ID от Apple изначально построена на базе специализированной системы TrueDepth, которая использует информацию о глубине и инфракрасное изображение.

Именно аппаратная основа является главным отличием между двумя подходами – и именно она определяет, насколько система способна отличить настоящее лицо владельца от его фотографии.