На презентації ніхто цього не помітив: Google заховала майбутній продукт прямо на наших очах

Компанія Google, схоже, розкрила свій наступний пристрій. У новій рекламній кампанії смартфонів Pixel 11 уважні користувачі помітили, хоч і не відразу, компактний фітнес-трекер із екраном, який офіційно ще не презентували.

Секретний пристрій у кадрі

Користувачі Reddit звернули увагу на два рекламні ролики на YouTube, де поруч із новими смартфонами Pixel 11 та годинником Pixel Watch 5 фігурує невідомий аксесуар. Пристрій має видовжений овальний дисплей, що нагадує дизайн популярної серії Fitbit Charge, проте інтерфейс на екрані виглядає як спрощена версія операційної системи Wear OS. Про це пише видання Android Authority.

Гаджет помітили у двох кольорових варіантах – ніжно-сірому (Fog) та оливковому (Olive). Це дозволяє припустити, що Google готує аксесуари, які за палітрою ідеально доповнять нову лінійку смартфонів.



Таємничий-трекер / Скриншот Tech Advisor

Попри те, що компанія поки не надала офіційних коментарів, наявність пристрою в кількох різних рекламних матеріалах робить версію про випадкову помилку дизайнерів чи некоректну роботу штучного інтелекту малоймовірною.

Якщо це справжнє залізо, то Google вдалося створити до біса крутий тизер продукту, навіть не оголошуючи про нього,

– прокоментувала журналістка видання Android Authority Гілларі Кеверенге.

Експерти висувають кілька теорій щодо походження новинки:

Найімовірніше, ми бачимо майбутній Fitbit Charge 7. Попередню модель Charge 6 випустили близько 3 років тому, тож оновлення лінійки вже давно на часі.

Інший варіант – це бюджетна версія фірмового годинника, яку умовно називають Pixel Watch A-series. Оскільки ціна Pixel Watch 5 зросла до 399 доларів, випуск доступнішої моделі виглядає логічним кроком для розширення аудиторії.

Варто нагадати, що у травні 2026 року Google представила Fitbit Air – компактний трекер за 99,99 доларів, який взагалі не має екрана. Поява нової моделі з дисплеєм може заповнити нішу між зовсім простими аксесуарами та дорогими флагманськими годинниками.

Пристрій на фото виглядає так, ніби Google оновила Charge 6, перетворивши його на версію фітнес-трекера Pixel Watch 5,

– каже головний редактор Tech Advisor Кріс Мартін.

Ця ситуація змушує фанатів бренду уважніше стежити за наступними анонсами, адже Google може представити новинку вже найближчим часом без зайвого шуму.