Таинственное устройство в кадре

Пользователи Reddit обратили внимание на два рекламных ролика на YouTube, где рядом с новыми смартфонами Pixel 11 и часами Pixel Watch 5 фигурирует неизвестный аксессуар. Устройство имеет удлиненный овальный дисплей, что напоминает дизайн популярной серии Fitbit Charge, однако интерфейс на экране выглядит как упрощенная версия операционной системы Wear OS. Об этом пишет издание Android Authority.

Гаджет заметили в двух цветовых вариантах – нежно-сером (Fog) и оливковом (Olive). Это позволяет предположить, что Google готовит аксессуары, которые по цветовой палитре идеально дополнят новую линейку смартфонов.



Загадочный фитнес-трекер / Скриншот Tech Advisor

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Несмотря на то, что компания пока не дала официальных комментариев, наличие устройства в нескольких разных рекламных материалах делает версию о случайной ошибке дизайнеров или некорректной работе искусственного интеллекта маловероятной.

Если это настоящее устройство, то Google удалось создать чертовски крутой тизер продукта, даже не объявляя о нем,

– прокомментировала журналистка издания Android Authority Хиллари Кеверенге.

Эксперты выдвигают несколько теорий относительно происхождения новинки:

Скорее всего, мы видим будущий Fitbit Charge 7. Предыдущую модель Charge 6 выпустили около 3 лет назад, поэтому обновление линейки уже давно назрело.

Другой вариант – это бюджетная версия фирменных часов, которую условно называют Pixel Watch A-series. Поскольку цена Pixel Watch 5 выросла до 399 долларов, выпуск более доступной модели выглядит логичным шагом для расширения аудитории.

Стоит напомнить, что в мае 2026 года Google представила Fitbit Air – компактный трекер за 99,99 долларов, у которого вообще нет экрана. Появление новой модели с дисплеем может заполнить нишу между совсем простыми аксессуарами и дорогими флагманскими часами.

Устройство на фото выглядит так, будто Google обновила Charge 6, превратив его в версию фитнес-трекера Pixel Watch 5,

– говорит главный редактор Tech Advisor Крис Мартин.

Эта ситуация заставляет поклонников бренда внимательнее следить за последующими анонсами, ведь Google может представить новинку уже в ближайшее время без лишнего шума.