Попросіть ChatGPT створити ваш образ із пам’яті й будете здивовані

Якщо ви активно користуєтесь ChatGPT, вам може бути цікаво, що саме знає про вас цей сервіс, адже він здатен запам'ятовувати всі діалоги й спрямовувати їх на додаткове навчання. Усе, що було введено раніше в розмові з чат-ботом, залишається в його пам'яті, а отже може бути також проаналізовано. Ось як це зробити.

Пам'ять ChatGPT

У лютому 2024 року компанія OpenAI оновила ChatGPT функцією "Пам'ять". Вона дала системі штучного інтелекту можливість зберігати всі дрібниці, про які ви спілкувались у своїх діалогах. Як і реальна людина, ChatGPT тепер може згадувати цю взаємодію. 24 Канал зібрав кілька порад щодо того, як ви можете цим скористатися, а також що робити, якщо вам це не подобається.

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Варто відразу зазначити, що ChatGPT насправді не розуміє, що зберігає, бо для нього це лише текст. Тому в його пам'яті обов'язково будуть речі, які не стосуються вас. Наприклад, якщо ви колись просили його створити логотип для гіпотетичної кав'ярні, він може досі "вважати", що ви володієте кав'ярнею. Простіше кажучи, насправді результат, який вам видасть ШІ на запит буде не вашою реальною характеристикою, а компіляцією тем ваших розмов. Навіть якщо вам не цікава тема екології, але ви одного разу запитали щось про глобальне потепління, бо мали в цьому тимчасову потребу, система може змалювати вас, як любителя природи.

Щоб отримати уявлення про те, як ChatGPT може "бачити" вас, вам потрібно увімкнути функцію пам'яті, якщо ви цього ще не зробили . Натисніть на іконку вашого профілю, відкрийте "Налаштування" і перейдіть на вкладку "Персоналізація". Потім увімкніть функцію "Пам'ять".

. Натисніть на іконку вашого профілю, відкрийте "Налаштування" і перейдіть на вкладку "Персоналізація". Потім увімкніть функцію "Пам'ять". Якщо ця функція була відключена, то у вас, на жаль, нічого не вийде. Вам спочатку потрібно буде покористуватися ChatGPT деякий час, щоб накопичити певну "пам'ять", інакше ви отримаєте повідомлення про помилку, коли попросите програму створити ваше зображення.

Якщо ви використовували ChatGPT з увімкненою опцією "Пам'ять" протягом деякого часу, ви можете скористатися таким запитом: "На основі даних, які ти маєш про мене, і всіх наших минулих взаємодій, чи можеш ти створити портрет, який відображає мою особистість?" Якщо ШІ видає вам лише текст, у наступному повідомленні уточніть, що вам потрібне саме зображення: "Чи міг би ти зробити саме графічний портрет, тобто у вигляді картинки?".

В цілому це просто весела забавка, яка дозволить вам зрозуміти, що про вас знає ШІ. Ви також можете попросити зображення повної протилежності того, ким ви є – вельми цікавий досвід.

Керування пам'яттю

Ви можете видалити ті чи інші дані з пам'яті ChatGPT. Коли система щось про вас запам'ятовує, то прямо в діалозі ви будете бачити сповіщення "Пам'ять оновлено". Навівши курсор, ви побачите подробиці й можливість керувати пам'яттю.

Також у це меню можна потрапити через налаштування. Натисніть на іконку вашого профілю, відкрийте "Налаштування" і перейдіть на вкладку "Персоналізація". Там у блоці "Пам'ять" натисніть на кнопку "Керувати".

У таблиці можна буде побачити головні тези, але насправді ШІ робить висновки з набагато більшої кількості даних – наприклад, з того, як часто ви до нього звертаєтесь, як формулюєте свої думки, чи просите щось уточнити, наскільки глибоко занурюєтесь у питання. Ви можете видалити кожну тезу в таблиці окремо або відразу всі червоною кнопкою нижче.