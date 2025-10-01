Вже в четвер, 2 вересня, у нічному небі можна буде спостерігати галактику Андромеди (M31) — найближчого великого сусіда Молочного Шляху. За сприятливих умов її буде видно неозброєним оком. Ця спіральна галактика має надмасивну чорну діру в центрі і в далекому майбутньому зіткнеться з нашою галактикою.

Що відомо про галактику Андромеди?

Галактика Андромеди, також відома як M31, є найближчою до нас великою спіральною галактикою. Вона розташована на відстані близько 2,5 мільйона світлових років, розповідає 24 Канал з посиланням на Mass Live.

За своєю структурою вона схожа на наш Молочний Шлях, але значно більша: за оцінками, Андромеда містить близько трильйона зірок, тоді як у нашій галактиці їх від 200 до 400 мільярдів.

У центрі Андромеди знаходиться надмасивна чорна діра, маса якої еквівалентна 140 мільйонам Сонць. Для порівняння, чорна діра в центрі Молочного Шляху, Стрілець А*, має масу близько 4 мільйонів Сонць.

Як можна побачити галактику M31?

Цього тижня склалися сприятливі умови для спостереження за Андромедою у Північній півкулі. Після настання темряви її слід шукати у північно-східній частині неба. Щоб знайти галактику, можна орієнтуватися на астеризм Великий Квадрат Пегаса.

Для спостережень найкраще виїхати за місто, подалі від штучного освітлення. У темній місцевості Андромеда виглядає як невелика тьмяна розмита пляма. Навіть невеликий бінокль або телескоп дозволить розгледіти її яскраву центральну частину.

Андромеда зіткнеться з Молочним Шляхом?

Андромеда наближається до нас зі швидкістю близько 110 кілометрів на секунду під дією взаємного гравітаційного притягання.

За прогнозами астрономів, приблизно через 4,5 мільярда років Андромеда і Молочний Шлях зіткнуться і з часом зіллються в одну гігантську галактику, яку умовно називають "Мілкомеда", пояснює EarthSky.

Попри слово "зіткнення", цей процес не буде схожий на катастрофу з фільмів. Галактики здебільшого складаються з порожнього простору, тому ймовірність прямого зіткнення окремих зірок мізерно мала. Натомість головну роль відіграватимуть гравітаційні сили, які повністю змінять вигляд обох галактик.

Перший етап . Приблизно через 4,5 мільярда років дві галактики почнуть проходити одна крізь одну. Їхні спіральні структури будуть сильно деформовані, витягнуті у довгі "припливні хвости" з газу, пилу та зірок. Цей гравітаційний хаос стисне величезні хмари газу, що спровокує масовий спалах зореутворення.

. Приблизно через 4,5 мільярда років дві галактики почнуть проходити одна крізь одну. Їхні спіральні структури будуть сильно деформовані, витягнуті у довгі "припливні хвости" з газу, пилу та зірок. Цей гравітаційний хаос стисне величезні хмари газу, що спровокує масовий спалах зореутворення. Злиття . Протягом наступних сотень мільйонів років галактики зроблять ще кілька проходів, поступово втрачаючи швидкість і зливаючись в одне ціле. У підсумку, приблизно через 7 мільярдів років, на їхньому місці утвориться нова, гігантська еліптична галактика, якій вчені вже дали неофіційну назву "Мілкомеда".

. Протягом наступних сотень мільйонів років галактики зроблять ще кілька проходів, поступово втрачаючи швидкість і зливаючись в одне ціле. У підсумку, приблизно через 7 мільярдів років, на їхньому місці утвориться нова, гігантська еліптична галактика, якій вчені вже дали неофіційну назву "Мілкомеда". Доля чорних дір. Надмасивні чорні діри з центрів обох галактик також почнуть зближуватися по спіралі й зрештою зіллються, вивільнивши колосальну енергію у вигляді гравітаційних хвиль.

Що станеться з нашою Сонячною системою?

Наша система, найімовірніше, переживе цю подію. Її просто викине на нову, більш віддалену орбіту в межах нової галактики. Втім, до того часу Сонце вже почне перетворюватися на червоного гіганта, і умови на Землі стануть непридатними для життя, тому галактичне зіткнення не буде головною проблемою для людства.