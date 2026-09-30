До реклами нових Googlebook залучили Генрі Кавілла: він створить власну гру

Компанія Google розпочала масштабну рекламну кампанію нової лінійки ноутбуків Googlebook. Головним обличчям бренду та амбасадором технологічних новинок став відомий голлівудський актор і затятий геймер Генрі Кавілл, який особисто протестує нові можливості пристроїв у реальній розробці.

Генрі Кавілл випробує Googlebook

Технологічний гігант об'єднав зусилля із Кавіллом для демонстрації потенціалу нової категорії портативних комп'ютерів. Лінійку Googlebook виготовляють п'ять провідних брендів, серед яких Acer, ASUS, Dell, HP та Lenovo. Перша партія пристроїв розпродалася за кілька днів після старту попередніх замовлень. Наразі актор використовує модель HP Googlebook 14. У листопаді він розпочне розробку власного ігрового проєкту безпосередньо на цьому гаджеті, пише Android Authority.

Генрі Кавілл відомий своєю пристрастю до рольових відеоігор та настільних всесвітів. Представники компанії зустрілися з актором для обговорення його творчих задумів, після чого запропонували випробувати нові інструменти.

Система пропонує такі функції, як синхронізація зі смартфоном Continue on phone, перетворення мовлення на текст Rambler та інструмент Antigravity. Сам Кавілл давно користується смартфонами на базі Android, зокрема, раніше він володів модельним рядом Pixel, а нещодавно перейшов на Galaxy S25 Ultra, зазначає 9to5Google.

Враження актора та відстеження проєкту

Користувачі можуть стежити за створенням гри на спеціальній сторінці та в соціальних мережах, де розробники публікуватимуть регулярні звіти.

Коли компанія Google звернулася до мене і пояснила, що саме вони роблять із Googlebook та новими інтегрованими інструментами, це мене заінтригувало. Тому я попросив можливість випробувати пристрій ще до його офіційного релізу,

– прокоментував Генрі Кавілл.

Він додає: "Після особистого знайомства та спілкування з їхньою командою я переконаний, що це має потенціал стати початком чогось справді особливого. Час і технології рухаються вперед із шаленою швидкістю, а цей проєкт має виразні риси наступного покоління".

Успіх нової категорії ПК значною мірою залежатиме від активної промоції, тому залучення відомих імен стане першим кроком у розгортанні глобальної рекламної кампанії.

Якщо ви хочете отримувати оновлення щодо того, що створює актор, Google запустив спеціальну сторінку, де ви можете зареєструватися , щоб слідкувати за проєктом.