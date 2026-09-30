Генри Кавилл опробует Googlebook

Технологический гигант объединил усилия с Кавиллом для демонстрации потенциала новой категории портативных компьютеров. Линейку Googlebook производят пять ведущих брендов, среди которых Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Первая партия устройств была распродана за несколько дней после начала предварительных заказов. Сейчас актер использует модель HP Googlebook 14. В ноябре он приступит к разработке собственного игрового проекта непосредственно на этом гаджете, пишет Android Authority.

Генри Кавилл известен своей страстью к ролевым видеоиграм и настольным вселенным. Представители компании встретились с актером для обсуждения его творческих замыслов, после чего предложили опробовать новые инструменты.

Система предлагает такие функции, как синхронизация со смартфоном "Continue on phone", преобразование речи в текст "Rambler" и инструмент "Antigravity". Сам Кавилл давно пользуется смартфонами на базе Android: в частности, ранее он владел моделями линейки Pixel, а недавно перешел на Galaxy S25 Ultra, отмечает 9to5Google.

Впечатления актера и отслеживание проекта

Пользователи могут следить за созданием игры на специальной странице и в социальных сетях, где разработчики будут публиковать регулярные отчеты.

Когда компания Google обратилась ко мне и объяснила, что именно они делают с Googlebook и новыми интегрированными инструментами, это меня заинтриговало. Поэтому я попросил возможность опробовать устройство еще до его официального релиза,

– прокомментировал Генри Кавилл.

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Он добавляет: "После личного знакомства и общения с их командой я убежден, что у этого проекта есть потенциал стать началом чего-то действительно особенного. Время и технологии движутся вперед с бешеной скоростью, а этот проект обладает яркими чертами следующего поколения".

Успех новой категории ПК во многом будет зависеть от активного продвижения, поэтому привлечение известных имен станет первым шагом в развертывании глобальной рекламной кампании.

Если вы хотите получать новости о том, что создает актер, Google запустил специальную страницу, где вы можете зарегистрироваться, чтобы следить за проектом.